Castro Soteldo defiende al Plan Pernil: quienes lo critican son «habladores de paja» (+ Video)

El ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, salió en defensa del Plan Pernil y calificó de «especuladores y habladores de paja»a quienes han cuestionado las supuestas fallas en la distribución.

Señaló que no es posible entregar una pieza de pernil de 12 kilos a cada familia, ya que implicaría la distribución de 70 mil toneladas. Además, consideró excesiva dicha cantidad. “Nadie me va a decir que se come un pernil de 10 o 12 kilos en su casa”.

Detalló que se están entregando piezas con un peso aproximado de 3,5 kilogramos. «Con eso se comen una buena hallaquita», acotó.

Cuestionó las voces críticas, enviado su mensaje incluso a los mandatarios regionales, señalando que a algunas personas les duelen los logros del Gobierno.

Resaltó el esfuerzo que realiza para apoyar al productor nacional, por lo cual se dejó de importar este rubro.

Pidió paciencia, porque poco a poco el pernil llegará a los 9 millones de familias.

