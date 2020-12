Cardi B Regresa a la TV Realidad con ﻿ el reality Tries Cardi﻿

diciembre 18, 2020 - 8:54 pm

Cardi B anunció el lanzamiento de su propio reality, titulado ‘Cardi Tries’, transmitido a través de su cuenta Facebook, en la que se verá en varias facetas, en su comienzo mostrará cómo practica ballet.

El espacio digital que comenzó el 17 de diciembre, culminará el próximo 4 de febrero de 2021, además estará acompañada Debbie Allen de ‘Grey’s Anatomy’, la estrella del baloncesto Damian Lillard, la cantante Mickey Guyton, entre otros.

Al regresar al mundo de la televisión de realidad desde su salida de Love & Hip-Hop de VH1 en 2016, los espectadores verán a la rapera en las prácticas de ballet con la reconocida bailarina, coreógrafa, actriz y directora Debbie Allen; aprende a cocinar sushi y a servirlo en un restaurante; va detrás de escena en una fábrica de pelucas y juega baloncesto. «¿Has hecho ballet antes?» Allen le pregunta a Cardi en el clip. «Solía ​​ser stripper», responde.

La nueva serie de ocho episodios fue creada por Facebook Messenger y Jesse Collins Entertainment y es parte de la nueva función Watch Together de la plataforma, donde familias y amigos pueden ver contenido juntos en tiempo real en Facebook Messenger e Instagram . Cardi debutará un nuevo episodio todos los jueves.

Get ready yall! My new show ‘Cardi Tries ____’ launches today! Watch me try ballet, stunt car racing and basketball to name a few. Check it out every Thursday on @messenger and @instagram video chat #WatchTogether! #CardiTries pic.twitter.com/U8PVjMHeSQ