Capriles se abre y se le pone en la acera del frente a Guaidó

«El error más grande que se ha podido cometer fue haber puesto la solución a la crisis venezolana en manos de Trump. Yo vivo aquí, en Caracas. Quedamos 25 millones de personas. La solución no puede ser sin tener en cuenta a los 25 millones de venezolanos», repicó el también exgobernador de Miranda.

Capriles aseguró no estar desafiando a Guaidó, sino explicó que quiere hacerle entender que no se debe seguir por el camino que llevan , el cuál no los ha llevado a nada. Alegó: » En Venezuela hay que buscar un cambio de gobierno. ¿Cómo? Yo no planteo un nuevo camino, sino abrir caminos. No podemos ser narradores de la tragedia».

Expuso los venezolanos no fueron a votar porque están hartos de Maduro, de Guaidó y hasta de él mismo. «Hay un hartazgo y eso no es bueno. Hay que abrir caminos no prometiendo fantasías, sino hablándole a la gente con la verdad, con una ruta creíble. Recuperar el voto es mi camino», sentenció Capriles.

«Soy creyente de la unidad del país. Pero la oposición hoy no tiene un líder, no hay un liderazgo, nadie que sea un jefe. No existe. Esto fue un capital político que se acumuló y se botó a la basura, puros lugares comunes, discursos gastados», expresó al medio internacional.