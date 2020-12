Cabello: Arranca la operación remate

diciembre 6, 2020 - 5:27 pm

El vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, celebró la manera pacífica como se ha desarrollado el proceso electoral para las parlamentarias en Venezuela.

Cabello indicó que a una hora del proceso electoral se inicia la «operación remate», que a su juicio siempre ha dado buenos resultados.

«A esta hora surge la llamada Operación Remate y hemos demostrado que en ese período nos movemos mucho más incluso que el resto del día. Cada quien con sus formas, a activarse», precisó.

El presidente de la actual Asamblea Nacional Constituyente, desestimó las apreciaciones de otros países, con respecto al proceso electoral que se desarrolla en el país y cuestionó que aún en Estados Unidos, un mes después no han declarado a su presidente.

«Alegría (es lo) que se va a manifestar cuando las autoridades electorales den los resultados. Nosotros decíamos más temprano que ejercer el voto es un acto de rebeldía contra el imperialismo, pero también contra unos sectores que decidieron no participar».

Catalogó como un éxito estas elecciones, y dijo que en este momento debe empezar la operación remate.

«Los que han decidido no votar, tienen razones, uno que nunca han votado, otros que este tipo de elección parlamentaria no los mueve…, y otros los que se han dejado manipular», son algunas de las razones que alegó Cabello ante los electores que decidieron no votar.

Aseguró que cada elección tiene una motivación distinta.

Mencionó que la nueva Asamblea Nacional tocará rescatar el tiempo perdido, pues aseguró que que en cinco años el actual Parlamento solo promulgó una ley.

En cuanto a la participación de este proceso comicial afirmó que estuvo en el 21%.

Instó a las personas que aún no han salido a votar, que vayan a ejercer su derecho al voto. «Desde Venezuela le enviamos un mensaje al mundo de participación en democracia»

