Bucks y Heat lograron sus primeras victorias y Warriors suman segunda paliza

diciembre 25, 2020 - 8:21 pm

Los Miami Heat, finalistas de la pasada temporada, y los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo sumaron sus primeras victorias del curso en la jornada navideña de la NBA de este viernes 25 de diciembre, en la que los Golden State Warriors sufrieron una segunda abultada derrota.

Los Warriors, que en la pretemporada sufrieron el mazazo de una nueva lesión de gravedad de Klay Thompson, cayeron por 138-99 ante los Bucks en una triste actuación en la que solo sobresalió el pívot novato James Wiseman, número 2 del pasado Draft, con 18 puntos, 3 triples, 8 rebotes y 3 tapones.

