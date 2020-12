Borrell reitera abstención en elecciones de Venezuela

diciembre 7, 2020 - 9:57 am

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha señalado este lunes la baja participación en las elecciones legislativas de Venezuela, subrayando que la UE no considera que los comicios hayan contado con las condiciones democráticas mínimas.

En declaraciones antes del Consejo de Asuntos Exteriores, que reúne a los ministros de Exteriores de los Veintisiete, Borrell ha indicado que, a tenor de la información que llega de Caracas, la participación ha sido «bastante baja».

La UE se prepara este lunes para no reconocer los resultados de las elecciones legislativas del domingo en Venezuela y buscará hacer frente común con otros organismos y países sudamericanos sobre el futuro del presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó. En esta reunión se espera que los Veintisiete emitan un comunicado conjunto valorando la legitimidad del proceso.

«Las elecciones ya dijimos desde el principio que la forma en la que fueron organizadas no cumplía las condiciones democráticas y no pudimos enviar observadores internacionales», ha recordado el Alto Representante, en un momento en el que la crisis de Venezuela se adentra en una nueva fase tras unos comicios en los que no ha comparecido gran parte de la oposición.

A su llegada la reunión, la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha evitado valorar el proceso electoral. Se ha limitado a recordar que la cita de ministros de Exteriores buscará dar una respuesta europea a la situación, insistiendo en que esto también forma parte de la autonomía estratégica que persigue la UE para poder defender con voz propia «la estabilidad y los Derechos Humanos en el mundo».

Según el escrutinio con el 82 por ciento de las mesas electorales contabilizadas, el Gran Polo Patriótico Simón Bolivar (GPPSB) –la alianza de partidos que respalda al presidente venezolano, Nicolás Maduro– ha obtenido algo más del 67 por ciento de los votos en las elecciones parlamentarias, que han tenido una participación del 31 por ciento del censo, lo que supone poco más de 5,2 millones de electores, de los más de 20,7 millones que estaban habilitados para votar.

