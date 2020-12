Mick Schumacher,hijo del siete veces campeón mundial, correrá en la F1 en 2021

diciembre 2, 2020 - 10:59 am

Mick Schumacher, hijo del siete veces campeón mundial Michael Schumacher, debutará en la Fórmula 1 en el 2021 al fichar con el equipo Haas.

El alemán de 21 años consiguió la butaca que estaba libre en Haas. “Mi objetivo es estar en la cima y pelear con los mejores”, afirmó.

Mick ya había sido elegido por el equipo Alfa Romeo para participar en los entrenamientos libres del Gran Premio de Eifel en el circuito de Nurburgring, circunstancia que finalmente no se pudo producir a causa de la lluvia.

La escudería estadounidense cambiará a sus dos pilotos actuales, el francés Romain Grosjean y el danés Kevin Magnussen, por Schumacher y el ruso Nikita Mazepin, tercer clasificado en el campeonato de la Fórmula 2.

Germany’s @SchumacherMick joins Haas F1 Team as part of our all-new driver lineup for the 2021 Formula 1 season ⤵️ #HaasF1 https://t.co/P20qleWLac

«La idea de estar el año que viene en la parrilla de salida de la Fórmula 1 me hace increíblemente feliz y estoy simplemente sin palabras», aseguró en un comunicado el piloto alemán de 21 años.

El hijo del Káiser, que ya fue campeón de F3 hace dos años, tendrá su primera toma de contacto con el coche durante los entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi, el viernes 11 de diciembre, y participará en los test para jóvenes corredores que se celebrarán el día 15 en Yas Marina.

Mick Schumacher se mostró muy agradecido a Ferrari, a la Academia de Ferrari y a sus padres. «Siempre he creído que haría realidad mi sueño de competir en la Fórmula Uno», contó. Y agregó que la primera llamada de teléfono después del acuerdo con Haas fue a su familia: «Por supuesto, ellos se alegraron conmigo. Todos estamos esperando que llegue el año que viene».

Remember the name 🤩



Current @FIA_F2 points leader @SchumacherMick will achieve his dream of racing in F1 in 2021 with @HaasF1Team #F1 #RoadToF1 pic.twitter.com/dlxW32xc1e