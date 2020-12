Boris Johnson reconoce que hay una «fuerte posibilidad» de no llegar a un acuerdo con la UE

diciembre 10, 2020 - 5:56 pm

El ‘premier’ Boris Johnson reconoció que hay una «fuerte posibilidad» de no llegar a un acuerdo comercial con la UE y ha impartido instrucciones a su gabinete para acelerar los preparativos del ‘no deal’ y mentalizar a los británicos para que se preparen para el fin abrupto del período de transición del Brexit, el próximo 1 de enero.

«No vamos a abandonar las conservaciones, seguiremos negociando, pero viendo lo que hay sobre la mesa es vital que todos nos prepararemos para la opción ‘australiana'», recalcó Johnson, en la advertencia más directa dirigida a la población. «En este momento, debo de deciros con toda la sinceridad que el acuerdo no está ahí, y que ésa es la opinión de nuestro gabinete también».

Según Johnson, las propuestas actuales de Bruselas «dejarían al Reino Unido en la órbita de la UE», con la imposición de aranceles y sanciones si Londres decide no alinearse con las leyes del bloque. El ‘premier’ se refirió también a las diferencias sobre las cuotas de pesca: «Después de los años que han pasado desde que votamos salir de la UE, aún no tendríamos el control de nuestras aguas territoriales, y eso no es bueno».

En plena cuenta atrás hacia la fecha límite del próximo domingo, fijada tras su encuentro con la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, Johnson aseguró sin embargo, que está dispuesto a recorrer «una milla extra» y viajar si hiciera falta a Bruselas, Berlín o París.

El líder conservador aseguró que hoy por hoy, la solución para el Reino Unido «se parece mucho más a una solución a la australiana que a la canadiense». Australia no tiene un acuerdo comercial con la UE y las relaciones están fijadas por acuerdos puntuales y bajo las reglas generales de la Organización Mundial de Comercio.

«Eso no significa que sea una cosa mala: hay muchas maneras en que podemos convertirlo en una ventaja», agregó el ‘premier’, pese a que la Oficina de Responsabilidad del Presupuesto estima que el ‘no deal’ podría traducirse en una contracción del 2% del PIB. «Ahora es el momento en que la gente y las empresas deben prepararse para el 1 de enero, porque va a haber cambios de una manera u otra».

Johnson dejó entrever que la carta que ha roto la partida en las negociaciones fue la propuesta de una «equivalencia» entre el Reino Unido y la Unión Europea, «lanzada en las dos últimas semanas». «Eso significa básicamente que debemos seguir las nuevas leyes que aprueben», advirtió. «Es como si fuéramos gemelos y si la UE decide tener un corte de pelo, el Reino Unido debería hacerse el mismo corte o enfrentarse a un castigo… O si la UE decide comprarse un bolso caro, el Reino Unido debe hacerlo también. Claramente, no es la manera sensata de avanzar ni de negociar un acuerdo comercial. Es una manera de querer tenernos atrapados en su órbita regulatoria».

