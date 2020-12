Biden: Llevará meses revertir las políticas fronterizas de Trump

diciembre 23, 2020 - 5:42 am

El presidente electo Joe Biden dice que tomará meses revertir algunas de las acciones del presidente Donald Trump sobre inmigración, moderando las expectativas que generó durante su campaña y una que puede irritar a los defensores que presionan por una acción rápida sobre el tema.

Sus comentarios del martes se hacen eco de los hechos por dos de sus principales asesores de política exterior en una entrevista con el servicio de cable español EFE el lunes cuando pisaron el freno para hacer retroceder las restrictivas políticas de asilo de Trump. Susan Rice, la asesora entrante de política interna de Biden, y Jake Sullivan, su elegido como asesor de seguridad nacional, así como el propio Biden, advirtieron que moverse demasiado rápido podría crear una nueva crisis en la frontera.

En declaraciones a los periodistas en Wilmington, Delaware el miércoles, Biden dijo que ya comenzó a discutir los problemas con el presidente mexicano y «nuestros amigos en América Latina» y que «el cronograma es hacerlo para que de hecho lo hagamos mejor y no peor».

“Lo último que necesitamos es decir que vamos a detener de inmediato, el acceso al asilo, la forma en que se está administrando ahora, y luego terminaremos con 2 millones de personas en nuestra frontera”, dijo Biden.

Señaló que se necesitan más fondos para que más jueces de asilo procesen las solicitudes y prometió que si bien trabajará para aflojar las restricciones de asilo de Trump, «probablemente se necesitarán los próximos seis meses para implementar eso».

Sus comentarios se producen cuando las intercepciones a lo largo de la frontera han aumentado en los últimos meses. Las autoridades estadounidenses se encontraron con migrantes en la frontera con México más de 70.000 veces en octubre y en noviembre, cuatro veces la cifra de abril. Algunos expertos predicen que el aumento podría aumentar en los primeros meses de la presidencia de Biden, como respuesta al daño causado por los dos huracanes que azotaron a Centroamérica y las consecuencias económicas de la pandemia, así como las expectativas de un enfoque más humano de la inmigración. de la Administración Biden.

Sullivan y Rice dijeron en su entrevista con EFE que Biden tomará medidas ejecutivas donde sea posible para abordar los problemas con el sistema migratorio, y enfatizaron planes para brindar ayuda humanitaria y ayudar a impulsar las economías latinoamericanas para tratar de abordar la causa raíz de la afluencia de inmigrantes. inmigrantes a los Estados Unidos

Biden «trabajará para deshacer rápidamente» los acuerdos de Trump con Guatemala, Honduras y El Salvador que permitieron a Estados Unidos transferir solicitantes de asilo a esos países, y «cumplirá» su compromiso de poner fin a un programa de la era Trump que devuelve a los inmigrantes indocumentados a México a la espera de sus procedimientos legales, dijo Sullivan. En el sitio web de su campaña, Biden prometió terminar el acuerdo con México, conocido como los Protocolos de Protección al Migrante, dentro de los primeros 100 días de su presidencia.

Pero Sullivan enfatizó que muchas de esas reformas llevarán tiempo.

Advirtió que «aumentar la capacidad de procesamiento y cambiar la política en la frontera tomará tiempo», y advirtió a los que estén considerando huir a Estados Unidos que esperen, y pronosticó que la Administración Biden tardará «meses» en implementar plenamente sus planes con respecto a América Latina. .

“Dada la pandemia y la gran cantidad de migrantes que ya esperan en el norte de México, ahora no es el momento de emprender el peligroso viaje a Estados Unidos”, dijo. Pasarán meses hasta que podamos implementar completamente nuestros planes «.

Rice dijo que «la capacidad de procesamiento en la frontera no es como una luz que se puede encender y apagar».

“Nuestra prioridad es reabrir el procesamiento de asilo en la frontera de acuerdo con la capacidad de hacerlo de manera segura y proteger la salud pública, especialmente en el contexto de COVID-19. Este esfuerzo comenzará de inmediato, pero llevará meses desarrollar la capacidad que necesitaremos para reabrir por completo ”, dijo.

Pero Michele Heisler, directora médica de Physicians for Human Rights, expresó su preocupación por el ritmo del cambio durante una conferencia telefónica con periodistas el martes y dijo que no debería haber una «justificación de salud pública» para mantener poderes extraordinarios para expulsar inmediatamente a personas de Estados Unidos. sin la oportunidad de solicitar asilo.

Rice no se comprometió con cuándo Biden retiraría esa autoridad, que Trump presentó en marzo con el argumento de que contendría el coronavirus a pesar de que los informes de The Associated Press y otros encontraron que los científicos del gobierno no vieron evidencia de ello.

Aún así, otros defensores de los inmigrantes dijeron el martes que, si bien entendían que tomaría tiempo desenredar algunos de los cambios de Trump en la frontera, subrayaron un sentido de urgencia. Alabaron el énfasis de Biden en trabajar con México y Centroamérica en soluciones conjuntas.

“El trabajo de la administración Biden para terminar con la crueldad debe comenzar de inmediato”, dijo Linda Rivas, directora ejecutiva y abogada gerente del Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas en El Paso, Texas. «Los derechos humanos y la dignidad deben ocupar un lugar central».

Guerline Jozef, directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance, dijo que era una “cuestión de vida o muerte”, con muchos solicitantes de asilo esperando en ciudades fronterizas mexicanas extremadamente violentas para que sus casos fueran escuchados en Estados Unidos.

Dijo en una conferencia telefónica con los periodistas que estaba preocupada por la cantidad de solicitantes de asilo que Biden permitiría ingresar, «pero estamos aquí, listos, determinados que el proceso funciona para todos los afectados».

AP