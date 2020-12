Bertucci propuso una mesa para comenzar conversaciones con EE.UU.

diciembre 8, 2020 - 5:02 pm

El dirigente político Javier Bertucci, en rueda de prensa este martes 8 de diciembre, informó que la Alianza para el cambio lleva 4 diputados a la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026.

«Bertucci resaltó que: «Nos preparamos para entrar a la asamblea nacional y explicó hasta ahora los diputados adjudicados dos nacionales y dos regionales, lista principal en Carabobo y en el estado Bolívar».

Sobre la flexibilización de las sanciones dijo que podría haber soluciones, hablando con la nueva administración de EE:UU. «Es necesario que vayamos a la asamblea a generar soluciones para los venezolanos, no se puede convertir en un órgano de persecución»-

Nuestra propuesta es que lleguemos un acuerdo con Estados Unidos para que flexibilice las sanciones, se trata de convencer por medio del diálogo que el dinero congelado vaya a un fondo social.

La Asamblea Nacional no puede llegar a ser atajo inconstitucionales.

Bertucci felicitó a todos. «mi felicitación a todos los que votaron y vamos a pelear, luchar y trabajar por todos los que votaron también, los diputados electos debemos entender que ahora representamos a un país».

Usar el dólar como anclaje, sueldo mínimo, hoy un mes para ganar un dolar, solucionar el problema de base.

Bertucci dijo que levantamiento de las sanciones son urgentes y se debe trabajar en el diálogo abierto con el gobierno de Estados Unidos.

Resaltó que «acuerdos con el CNE se están cumpliendo este momento. Nos queda lamentar la poca participación, la oposición perdió la oportunidad cuando el gobierno perdió casi que el 50% de sus electores»

Recordó que la vía eficiente para hacer los cambios de todo el país es el voto, la participación hubiera ha hecho la gran diferencia para ganarle al gobierno. «debemos dejar de ser influenciados por otros países», dijo.

«Aquí se eligió una asamblea que regirá el 5 de enero, hayan votado por ella o no hayan votado por ella. si queremos un cambio empieza por nuestro voto, empieza por nuestra decisión», refirió.

Lo que genera soluciones para el país es el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales, no injerencia de otros países en asuntos internos, afirmó el diputado electo a la Asamblea Nacional (AN) por la opositora Alianza Democrática, Javier Bertucci, durante una rueda de prensa realizada este martes.

Propuso “una mesa para comenzar conversaciones con la nueva administración de Estados Unidos (EE.UU.) y poder lograr la flexibilización de las sanciones, que nos permitan hacer ajustes macroeconómicos y que finalmente podamos tener un respiro en la parte económica”.

Bertucci destacó que “los que no participaron no pueden criticar el proceso electoral” y agregó que a pesar de que su militancia logró solo 4 diputados acreditados al Parlamento, no lo ven como una derrota: “Vamos a la AN con gran responsabilidad, con la intención de generar propuestas”.

Es necesario que los diputados electos, tanto de oposición como del oficialismo, trabajen de manera conjunta para buscar soluciones a los problemas de los venezolanos. “La Asamblea Nacional debe convertirse en una institución que busque soluciones al pueblo venezolano”, dijo.

“No vamos a defraudar al pueblo que confió en nosotros. La tarea también es recuperar la confianza de aquellos que no fueron a votar, debemos rescatar la confianza política”, aseveró.

Any Vargas

Noticia al Dïa