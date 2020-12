Ayudemos a José Daniel que requiere una intervención quirúrgica

diciembre 12, 2020 - 7:58 pm

El mismo José Daniel Contreras Moya, es la persona que organiza esta recaudación de fondos.

Yo José Daniel Contreras Moya, venezolano, de 36 años edad, acudo ante ustedes para solicitar su ayuda y apoyo para realizarme una cirugía en el ojo derecho, ya que desde diciembre 2019 vengo presentando disminución de mi agudeza visual, soy paciente diabético tipo I, con tratamiento de insulina y debido a esto me diagnosticaron RETINOPATIA DIABETICA PROLIFERARIVA + CATARATA en ambos ojos y DESPRENDIMIENTO DE RETINA TRACCIONAL en el ojo derecho, me he realizado varios estudios arrojando como conclusión que debo hacerme de carácter de urgencia una cirugía en el ojo derecho y luego una cirugía en el ojo izquierdo, las cuales describo a continuación:



Ojo Derecho

FACO+LIO+PPV+MP+EL+SO

Facoemulsificación + Implante de Lente Intraocular + Vitrectomia vía Pars Plana + Peeling de Membrana + Endo Laser + Aceite de Silicón



Ojo Izquierdo

FACO+LIO+AVASTIN

Facoemulsificación + Implante de Lente Intraocular + Inyección de Avastin

Para esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día