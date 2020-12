Ava Addams, otra madurita ‘explotada’ que resalta en el cine XXX (fotos)

diciembre 22, 2020 - 3:43 pm

Ava Addams (Gibraltar, Reino Unido; 16 de septiembre de 1979) es una actriz pornográfica y modelo erótica británica de ascendencia francesa.

Ava Addams, nombre artístico de Alexia Roy, nació en Gibraltar en septiembre de 1979, hija de padres franceses. Creció en la ciudad estadounidense de Houston (Texas). Además de ascendencia francesa, también tiene orígenes italianos.

Addams trabajó en su juventud como modelo y actriz, grabando comerciales y haciendo teatro.

Antes de debutar como actriz porno, Ava Addams trabajó en una consulta médica de Houston, ​ realizando el registro de datos y comunicación con los pacientes y con las compañías aseguradoras de estos.

Comenzó trabajando como modelo fetichista y erótica para la cadena Playboy, debutando en la industria pornográfica en 2008, a los 29 años.1​ Rodaba primero escenas lésbicas y de masturbación cuando conoció a la también actriz porno Renna Ryann, quien la ayudó a encontrar trabajo en Reality Kings.9​ Está representada por la agencia LA Direct Models.

Addams fue una de las siete actrices pornográficas (junto a Julia Ann, Jayden Jaymes, Alexis Texas, Kristina Rose, Rachel Starr y Gina Lynn) mencionadas en la canción YouPorn.com Anthem de Brian McKnight.

En 2011, la revista Complex la situó en el puesto 94º de su lista The Top 100 Hottest Porn Stars (Right Now).

En 2016 rodó Ava’s All In,13​ película en la que grabó su primer gang bang y por la que fue nominada en 2017 en los Premios AVN a la Mejor escena de sexo en grupo y en los Premios XBIZ a la Mejor escena de sexo en película gonzo.

Hasta la fecha, ha rodado más de 610 películas.

Wikipedia