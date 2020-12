Asesinó a su hijo de dos meses tras un ataque de ira por perder un juego

diciembre 6, 2020 - 6:21 pm

El sujeto se declaró culpable del crimen cometido el 24 de octubre de 2019 en Australia, cuando le causó una grave lesión en la cabeza al bebé.

Fuerte conmoción ha generado el caso de un joven padre de 23 años, quien se declaró culpable de haber matado a su hijo de sólo dos meses de vida luego de haber tenido un ataque de ira por perder una partido de un videojuegos.

El australiano, de nombre: Joseph William McDonald, presentaba una adicción por los videojuegos además de estar sometido a un tratamiento para el manejo de la ira.

Según informó The Daily Mail, el hombre estaba jugando con su consola de PlayStation por lo que al perder, arremetió contra el bebé, causándole una grave lesión en la cabeza.

El hecho ocurrió el pasado 24 de octubre de 2019, pero esta semana el hombre se declaró culpable, señalando que cometió el crimen porque el bebé no lo dejaba concentrarse.

“Has roto mi confianza por completo, me has traicionado absolutamente. Lucas merecía sentirse seguro y protegido por su papá. No mereces el perdón, ni mereces el título de papi”, señaló en su declaración la esposa de McDonald.

Para esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

THE CLINIC