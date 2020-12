Arrestan a árbitro de las Grandes Ligas por comprar servicios sexuales por internet

diciembre 11, 2020 - 12:06 pm

Brian O’Nora, árbitro de las Grandes Ligas, fue arrestado como parte de una operación de tráfico de personas en Ohio.



De acuerdo a un reporte que publica el USA Today, la operación estaba dirigida a personas que intentaban comprar sexo a través de Internet.



Después de hacer los arreglos, los hombres fueron arrestados después de que llegaron a un hotel local en Youngstown, en el este de Ohio.



En una conferencia de prensa conjunta, el fiscal general de Ohio, Dave Yost, y el jefe de Policía de Liberty Township, Toby Meloro, anunciaron que O’Nora, de 57 años de edad,y otras 13 personas fueron arrestadas y acusadas de solicitar relaciones sexuales, un delito menor de tercer grado, y posesión de herramientas criminales, una delito menor de primer grado.



«Este tipo de trabajo disuade a quienes buscan comprar sexo, reduciendo la demanda de trata de personas, y sirven como un recordatorio de que estos delitos son más frecuentes y están más cerca de casa de lo que piensas», dijo el fiscal general Yost.



O’Nora se convirtió en árbitro en 1999 y ha trabajado en muchas series de playoffs notables, incluida la serie del Campeonato de la Liga Americana de 2008 entre los Rays de Tampa Bay y los Medias Rojas de Boston, así como la Serie Mundial de 2012 entre los Gigantes de San Francisco y los Tigres de Detroit.



También trabajó en el Juego de Estrellas de 2019 que se llevó a cabo en Cleveland.

Fourteen men were arrested during a single-day #HumanTrafficking operation that targeted individuals seeking to buy sex via the internet, AG Yost and Liberty Township Police Chief Toby Meloro announced today. pic.twitter.com/r1QSXwyDBZ