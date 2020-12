Armando Manzanero no tendrá funeral y será cremado

diciembre 28, 2020 - 4:59 pm

A pesar de que muchas personas se han mostrado interesadas en rendir un sentido homenaje al cantautor yucateco, debido a la pandemia de coronavirus que azota al país no se realizará un funeral, mucho menos homenajes; en cambio, será cremado.

El compositor yucateco Armando Manzanero falleció a las 3:20 de la madrugada de este 28 de diciembre. A pesar de que los pulmones del compositor estaban reaccionando bien al tratamiento tras haber enfermado de Covid-19, sus riñones presentaron complicaciones, lo que desencadenó otras afecciones.

Por esta situación, el cantautor falleció de un paro cardiorrespiratorio, luego de haber estado internado desde el pasado 17 de diciembre.

Según declaraciones de Rosy Pérez, parte del equipo del cantautor, el propio Manzanero pidió no hacer homenajes posmortem para evitar que hubiera demasiada gente reunida en el mismo sitio.

“Te comento, no habrá funeral, se va a cremar y no habrá ningún acto presencial por las condiciones que se presentan actualmente, él no falleció de COVID-19, murió a causa de un paro, pero fue voluntad del maestro no hacer ningún funeral”, comentó Pérez.

El cuerpo del autor de “Somos novios” será cremado y las cenizas serán entregadas a la familia; una vez recibida la urna, la trasladarán lo antes posible a Mérida, para depositarla en la ciudad que lo vio nacer hace 86 años, el 7 de diciembre de 1934.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

ActitudFem