Ariana Grande se hizo viral al anunciar su compromiso matrimonial

diciembre 20, 2020 - 3:53 pm

Ariana Grande es tendencia este domingo 20 de diciembre por dos razones; la primera el anuncio de su compromiso matrimonial y el segundo es el estreno de su documental en Netflix, mañana lunes 21 de diciembre.

La artista reveló ambos acontecimientos positivos tanto para su vida personal como para su vida profesional a través de las redes sociales.

Su compromiso con Dalton Gomez, ha sido bien recibido por sus 208 millones de seguidores que la apoyan de manera incondicional. Dalton es un agente de bienes raíces quien tiene sus cuentas de redes sociales en modo privado. Así que no podemos stalkearlo mucho, todo lo que se sabe es por lo que Ariana publica. Ellos han salido desde febrero y con la cuarentena, comenzaron a pasar más tiempo juntos.

Y como cada vez son más los cantantes que llegan a la pantalla de Netflix para mostrarle a sus fanáticos el detrás de escena de un show, un disco o su lado más humano. La empresa de streaming anunció el lanzamiento de Ariana Grande Excuse me, un documental que sigue por todo el mundo a la artista en su gira mundial Sweetener World Tour en 2019.

La noticia se dio a conocer en las cuentas oficiales de redes sociales de la plataforma. «Preparate para acompañar a Ariana Grande en el Sweetener World Tour. ‘Excuse me, I love you’ llega a Netflix el 21 de diciembre», se puede leer en Twitter. El anunció enloqueció a los seguidores de Grande ya que desconocían la existencia de este proyecto.

El largometraje muestra a la intérprete de Positions en numerosas facetas y se mete de lleno en el backstage de la gira para compartir con los espectadores los ensayos, el proceso de maquillaje, peinado y vestuario, e increíbles puestas en escenas en diversos estadios del mundo.

«Lanzar esto es una carta de amor para todos ustedes, de celebración de todo lo que hemos compartido en los últimos años», escribió la cantante en su cuenta de Instagram donde tiene 208 millones de seguidores que la convierten en la segunda persona más popular de esa red por detrás de Cristiano Ronaldo.

A diferencia de otros músicos que son de interactuar entre canción y canción con los espectadores, Grande no es conocida por pronunciar grandes discursos en sus presentaciones. Por lo tanto, este documental servirá para conocer qué siente la artista en los minutos previos al show y entrometerse en los momentos más íntimos y emotivos junto a todo su equipo.

«Sé que este proyecto solo captura un concierto (…) pero quería darles las gracias a todos por mostrarme en lo que llevo de vida más de lo podría haber soñado. Hacer música y todo esto ha sido todo lo que he conocido o en lo que me he enfocado por completo de manera consistente durante mucho tiempo. Y aunque mi corazón está ansioso por un cambio de ritmo, quería expresar de nuevo simplemente lo eternamente agradecida que estoy», agregó en la red social.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ariana Grande (@arianagrande)

Ellemx-com/Noticia al Día