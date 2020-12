Antetokounmpo renovó con los Bucks por el mayor contrato de la NBA

diciembre 15, 2020 - 9:16 pm

El griego Giannis Antetokounmpo, el Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA las últimas dos temporadas, terminó este martes 15 de diciembre con las especulaciones sobre su futuro anunciando su renovación con los Milwaukee Bucks, en el mayor contrato de la historia de la liga.

«Esta es mi casa, esta es mi ciudad… Estoy bendecido de poder ser parte de los Milwaukee Bucks durante los próximos 5 años. Hagamos que estos años cuenten. El espectáculo continúa, vamos a por ello», escribió el alero en su cuenta de Instagram.

Codiciado por numerosos equipos de la NBA, el actual compromiso de Antetokounmpo con los Bucks concluía al final de la próxima temporada, que arranca el 22 de diciembre.

La extensión de la estrella griega le supondrá unos 228,2 millones de dólares por cinco años, el mayor contrato en la historia de la NBA, según reportaron ESPN y el medio digital de The Athletic.

El nuevo acuerdo le une a Milwaukee hasta 2026 aunque el alero contará con una opción para salir del equipo antes de la última temporada, según medios de prensa.

