Ángeles Villasmil, ‘La Dalí’ de San Francisco (+FOTOS)

Una joven promesa crece en el municipio San Francisco del estado Zulia. Con tan solo 14 años, hace retumbar el arte con sus majestuosos dibujos

La joven Ángeles Valentina Villasmil Atencio, tiene una indiscutible destreza para crear bellas pinturas que deleitan la vista.

La adolescente de 14 años, refleja a través de sus hermosos dibujos el talento exponencial el cual oculta en medio de su retraída y tímida personalidad.

Villasmil, es la mayor de cuatro hermanos. Su madre Cinthya, asegura que desde que Ángeles tenía tres años comenzó a notar en ella su amor por la pintura y el arte, vio en su pequeña un gran potencial.

«Siempre quería plasmar un dibujo en mesas, puertas, paredes, hojas, cuadernos o cualquier lugar que se le atravesará», indicó la mujer, con gesto de orgullo.

Apostó por su hija

Es por ello que decidió guiar la inclinación artística de su hija y apostó por inscribirla en una escuela de Arte para que desarrollara sus facultades.

Su mamá, de hecho, indicó que guarda un registro de todas las creaciones de Ángeles desde su infancia y afirma que en ese registro se puede ver el avance y como se ha reforzado su talento con el paso del tiempo, «ella prefería creyones, pinturas y pinceles antes que muñecas y juguetes» acotó.

Gratificantes participaciones

La joven promesa de San Francisco, ha participado en exposiciones del Departamento de Cultura de la región con la escuela de Arte Neptalí Rincón, donde cursó estudios durante dos años, desde que contaba con la edad de 10.

Como toda adolescente de su edad, esta talentosa jovencita lleva una vida social categóricamente «normal», cursa el 3er año de media general, con excelentes calificaciones, cabe destacar.

Se expresa a través del arte

A ella no le gusta hablar en público, sin embargo, con sus amigas del Liceo, mantiene una grata relación y contacto telefónico. Así como también comparte y disfruta en reuniones familiares pero así también, en ocasiones, suele buscar un rinconcito para poner a volar su imaginación y crear sus lindas obras.

Más que un hobby, en palabras de Ángeles, dibujar es algo que le da tranquilidad, «a través del arte puedo expresarme sin pronunciar una palabra» -dice- y agrega «ahora mismo el mundo está gobernado por las palabras y estaría prácticamente perdido sin ellas y me preocupa, porque un día voy a tener que hablar también y no es algo que me agrade. El arte me calma, es como si recogiera la melancolía de la superficie para transformarla», sin duda un pensamiento profundo para una joven de su edad.

Menciona que entre las técnicas que emplea para la creación de sus obras destacan el claroscuro, acuarela, témpera, puntillismo, crayón sobre papel, pintura al frío, esfumado y óleo, asegura que todas le gustan pero emplea más la acuarela y crayones.

Ángeles dedica entre dos y cuatro horas diarias a la pintura, aunque asevera que a veces este tiempo varía dependiendo de la complejidad de las obras. Dibuja por placer aunque a veces lo hace cuando está aburrida o cansada, a decir de ella misma.

