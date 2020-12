Álex Pozuelo elegido Jugador Más Valioso de la MLS en 2020

diciembre 7, 2020 - 5:01 pm

El centrocampista español Álex Pozuelo, del Toronto FC, fue elegido este lunes 7 de diciembre como el Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada 2020 de la MLS por delante de los uruguayos Diego Rossi y Nico Lodeiro.

«Este premio significa mucho para mí, aún no me lo creo», dijo Pozuelo en una videoconferencia de prensa este lunes.

«Soy una persona muy normal. Ser el mejor jugador de la MLS, una liga tan grande y con tanta repercusión, me siento muy orgulloso», reconoció el mediapunta, que sucede en el palmarés de este galardón al mexicano Carlos Vela (2019), al venezolano Josef Martínez (2018) y al argentino Diego Valeri (2017).

Pozuelo recibió un 35,35% de los votos en esta elección, en la que participan jugadores, miembros de los equipos y periodistas, detalló la MLS el lunes en un comunicado.

El joven delantero Diego Rossi (Los Ángeles FC), el máximo artillero del torneo con 14 dianas en 19 partidos, obtuvo el 17,80% de los votos y el mediapunta Nico Lodeiro (Seattle Sounders) el 10,58%.

En 23 partidos de esta temporada, Pozuelo sumó nueve goles y 10 asistencias, la mejor marca combinada de la MLS, y fue líder en oportunidades creadas (70) y goles para ganar juegos (5).

En su segunda campaña en el Toronto FC, este mediapunta de 29 años lideró a la franquicia canadiense hasta el segundo lugar de la conferencia Este en la temporada regular.

En los playoffs, sin embargo, Toronto FC cayó sorprendentemente en la primera ronda ante el debutante Nashville SC por 1-0. El juego se disputó en East Hartford (Connecticut), donde el Toronto FC tuvo que mudarse por las restricciones de viajes entre Canadá y Estados Unidos por la pandemia de coronavirus.

«Se nos quedó un sabor amargo porque teníamos grandes esperanzas de llegar a la final», recordó Pozuelo. «Si hubiéramos jugado en Toronto, en nuestro campo, hubiera sido muy diferente, pero este año las cosas fueron así y nos tenemos que adaptar. Espero que el año que viene estemos luchando otra vez por estar arriba».

Siguiendo los pasos de Giovinco

Pozuelo es el segundo futbolista español en ser elegido MVP de la MLS tras David Villa (New York City FC) en 2016 y también el segundo miembro del Toronto FC en alzar el premio, tras el italiano Sebastian Giovinco en 2015.

Formado en las categorías inferiores del Betis, Pozuelo militó también en el Swansea (Gales), Rayo Vallecano (España) y Genk (Bélgica) antes de aterrizar en la temporada 2019 en el Toronto FC pocas semanas después de la salida de Giovinco, ex jugador de la Juventus y la selección italiana.

«Llegué como relevo de Giovinco y todo el mundo me preguntaba si tenía presión por jugar en esa situación. Pero creo en mí mismo, sé que puedo jugar bien», afirmó el español.

En su primera campaña, el mediapunta logró 12 goles y 12 asistencias en 30 partidos ayudando al Toronto FC a llegar hasta la final de la MLS, en la que cayó ante Seattle Sounders.

«Como grupo este año ha sido muy difícil pero individualmente ha sido mejor. Me ha sido un poco más fácil porque ya conocía a los rivales y los campos», señaló Pozuelo.

«Desde que llegué, la MLS me sorprendió mucho y siempre para bien (…) Muchos jugadores de España que conozco quieren venir a la MLS pero cada día va a ser mas difícil», dijo el mediapunta que reconoció, sin embargo, que una convocatoria de la selección española «queda bastante lejos».

«Lo de la selección no me lo he llegado a plantear», señaló. «Lo que me planteo es seguir adelante y disfrutar del momento».

