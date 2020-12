Águilas revivió gracias a jonrones frente a Cardenales de Lara

diciembre 13, 2020 - 2:42 pm

Los batazos de vuelta completa de Alí Castillo y Daniel Brito le permitieron a las Águilas del Zulia, volver a la senda del triunfo. Cortaron una racha negativa de tres derrotas al imponerse 6 a 1 a los Cardenales de Lara, en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Castillo abrió el marcador en el mismo primer episodio, con cañonazo a las gradas. Es el primer cuadrangular de la temporada para el siempre efectivo con el madero de los zulianos.

En el quinto episodio llegó el batacazo de los rapaces. Un cuadrangular muy particular. Daniel Brito soltó una conexión, que, a pesar de quedarse en los confines del terreno, le permitió recorrer las cuatro bases. Raimfer Salinas y Castillo lo acompañaron hasta el home, para sumar tres anotaciones más en la causa de los zulianos. Fue el primer tetra batazo para Brito en la LVBP.

“Nunca había dado un jonrón dentro del campo. Los muchachos me dicen que ese no vale, pero lo importante es ayudar al equipo a ganar. Le dije a Rouglas Odor (manager) que donde me necesite estoy dispuesto a jugar”, comentó al finalizar el compromiso Brito.

Los crepusculares respondieron en el quinto tramo. José Tabata sonó sencillo al jardín izquierdo, que permitió a Ildemaro Vargas llegar quieto al plato.

Los visitantes volvieron a aumentar la diferencia, cuando un error de fildeo de Carlos Rivero, al no poder controlar la pelota de Salinas, propició que Humberto Arteaga anotar desde la antesala.

Para cerrar la noche con broche de oro ofensiva, Brito volvió a producir para los rapaces en el noveno capítulo, al batear con rodado de out, pero suficiente para que Salinas anotara la última rayita del compromiso.

“Estoy trabajando para ayudar en cualquier parte, me estoy adaptando a jugar tercera base porque allí el juego es más rápido”, apuntó Brito, quien ha defendido la intermedia, la antesala y el campocorto.

Carlos Bentancourt fue el elegido para abrir por el piloto Odor. Tal como ha sucedido con la mayoría de sus iniciadores, solo trabajó 2.1 entradas. Luego le tocó el turno al derecho Danny Rondón, y este con 1.2 innings de labor, se adjudicó el triunfo, el segundo del año. Posteriormente, el bullpen continuó la faena, para mantener el juego, permitir una rayita y cuatro indiscutibles.

Por su parte, Logan Darnell fue el derrotado del cotejo al percibir cinco incogibles (incluidos los dos jonrones) y cuatro anotaciones (una sola limpia). De los 21 bateadores enfrentados, logró ponchar a cinco.

