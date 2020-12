Adam Wainwright gana premio Roberto Clemente de las Grandes Ligas

diciembre 7, 2020 - 6:35 pm

El estelar lanzador Adam Wainwright fue reconocido este lunes 7 de diciembre con el premio Roberto Clemente de 2020, el galardón más prestigioso que las Grandes Ligas de béisbol otorgan a un jugador por sus resultados deportivos y su ayuda a la comunidad.

Wainwright es el sexto miembro de los Cardenales de St. Louis en conseguir el pergamino, la mayor cantidad para un equipo de las Mayores. Antes lo lograron Lou Brock (1975) y Ozzie Smith (1995), miembros del Salón de la Fama, así como el dominicano Albert Pujols (2008) y los puertorriqueños Carlos Beltrán (2013) y Yadier Molina (2018).

A sus 39 años, Wainwright fue reconocido por su trabajo filantrópico a nivel local e internacional a través de Big League Impact, organización sin ánimo de lucro que fundó en 2013.

El lanzador colaboró con la construcción de una escuela secundaria en Haití, que abrió sus puertas el año pasado, y también con la implementación de un sistema de agua potable para esa comunidad, explicaron las Grandes Ligas en su sitio electrónico.

