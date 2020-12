Abreu y Freeman ganan premio Hank Aaron como mejores bateadores de MLB

diciembre 8, 2020 - 7:33 pm

El cubano José Abreu, primera base de los Medias Blancas de Chicago, y el también inicialista Freddy Freeman, de los Bravos de Atlanta, ganaron este martes 8 de diciembre el Premio Hank Aaron como mejores bateadores en la temporada 2020 de las Grandes Ligas por la Liga Americana y la Nacional, respectivamente.

Abreu es el primer cubano y el decimotercer latinoamericano que recibe el trofeo.

Han sido 13 toleteros latinoamericanos los que han ganado el pergamino, seis de ellos en más de una ocasión.

Los dominicanos Alex Rodríguez (4), Manny Ramírez (2), Albert Pujols (2), David Ortiz (2) y José Bautista (2) y el venezolano Miguel Cabrera (2) lo recibieron en múltiples ocasiones.

En una temporada recortada de 162 a 60 juegos por el coronavirus, Abreu lideró las Mayores con 60 carreras impulsadas.

Además, dejó promedió de .317 y lideró la Liga Americana en hits (76), slugging (.617) y total de bases recorridas con sus batazos (148). Fue segundo en jonrones (19) y tercero en dobles (16) y anotadas (43).

