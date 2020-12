A Lewis Hamilton le dio COVID-19 y se perderá el GP de Sakhir

diciembre 1, 2020 - 11:52 am

El piloto británico Lewis Hamilton ha dado positivo en COVID-19 y no podrá participar en el Gran Premio de Sakhir (Baréin) de Fórmula Uno.

El siete veces campeón del mundo de la Fórmula Uno (F1), de 35 años, está aislado tras confirmarse el positivo.

En un comunicado, la F1 y el equipo Mercedes “pueden confirmar hoy que durante una prueba obligatoria PRC para el Gran Premio de Sakhir, Lewis Hamilton ha dado positivo en covid-19”.

BREAKING: Lewis Hamilton will miss this weekend's Sakhir Grand Prix in Bahrain after a positive test for Covid-19 pic.twitter.com/c0XCfyDmWZ