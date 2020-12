A esta edad se tienen los mejores orgasmos

diciembre 17, 2020 - 9:59 am

El sexo es fundamental en la pareja, pero el orgasmo todavía lo es más. Ya sea acompañado o en solitario, es una sensación casi milagrosa necesaria para todo el mundo. El bienestar que provoca es muy importante, como ya han insistido en multitud de ocasiones estudios médicos y psicológicos.

Según el Informe sobre la Felicidad Mundial de la OCDE, las mujeres españolas son las que alcanzan el orgasmo con mayor frecuencia, una vez por cada dos relaciones sexuales mientras la media se encuentra en una de cada tres. Sin embargo, los españoles suspenden en la duración: ocupan el puesto 22 de los 26 países analizados.

Los últimos estudios sugieren que la mayoría de la gente no encuentra el tiempo o las ganas para retozar en la intimidad de la alcoba, y que casi un 40% de las parejas considera que su vida sexual podría ir mejor.

La libido varía notablemente según las personas, pero si has notado algún cambio en tus apetencias o tu vida sexual, quizá debas preguntarte por las causas. Los hombres de 50 tienen una vida sexual más satisfactoria que los de 30 y un nivel similar a cuando tenían 20 años Existe el mito de que cuanta más edad se tiene menos sexo se practica. Y no tiene nada que ver.

En el hecho de envejecer no es todo pesimismo. Puedes dejar de preocuparte de lo que la gente piensa de ti, te dejan el asiento libre en el trasporte público… Pero hay un beneficio mucho más importante que muchos no habrían imaginado. Un estudio realizado por la Universidad de Texas, ha descubierto que la edad perfecta para tener un orgasmo más fuerte, mejor, duradero y placentero es la de 36 años.

Encontrarte en mitad de los treinta está muy lejos de que puedas sentirte mayor y tienes la edad suficiente para haber perdido la vergüenza y disfrutar más de las diferentes prácticas sexuales. La encuesta realizada por una empresa de métodos anticonceptivos entrevistó a 2.600 mujeres y corroboró que el disfrute general de las relaciones sexuales aumentó también con la edad.

El porqué

La confianza es la clave. El 10% de las mujeres de treinta años en adelante se calificaron más confianzas y felices con su apariencia que las que tenían entre 23 y 35. Pero esta edad no es buena, el ritmo parece no detenerse ahí. Según una investigación del centro de Estudios del Envejecimiento de la Universidad de Duke, en EEUU, el 72% de las que tienen más de 40 años, reconoce haber mejorado sus orgasmos durante el acto sexual en comparación con sus épocas juveniles, mientras que la mayoría del resto de las encuestadas, el 19%, no sufrió cambios.

El estudio, encontró además que el 80% de las parejas estables siguen interesadas en su sexualidad aún más allá de los 70 años, y que el 70% de ellas mantiene relaciones una vez por semana. En cuanto a los hombres de 50, tienen una vida sexual más satisfactoria que los de 30 y niveles similares de satisfacción sexual que aquellos de 20, según una investigación de científicos noruegos y estadounidenses en 1.185 hombres de entre 20 y 79 años. Para la investigación de los científicos de la Fundación Rikshospitalet-Radiumhospitalet en Oslo, Noruega, los participantes respondieron a un cuestionario que evaluaba su satisfacción en varios aspectos de su vida sexual, con una escala de cero a cuatro, en la cual el número máximo representaba una función sexual buena y ningún problema.

Un estudio ha descubierto que la edad perfecta para tener un orgasmo más fuerte, duradero, mejor y placentero es la de 36 años En el aspecto fisiológico, los expertos encontraron más problemas de impotencia y disminución del deseo en los hombres más mayores, pero en la escala de satisfacción general los «cincuentones» obtuvieron un promedio de 2,77, apenas por debajo de los 2,79 de los que tienen 20 años, y por encima de los de 30, que sumaron una media de 2,55 y los de 40, que tuvieron la puntuación más baja: 2,72.

Ritmos circadianos

Según la edad que tengas es mejor practicar relaciones a una hora que a otra. Los «relojes biológicos» o ritmos circadianos tienen la culpa, determinan las respuestas corporales como el sueño o la libido. Las parejas en las décadas de los 30 deben poner sus alarmas sexuales a las 08:20 de la mañana mientras que el mejor momento para el sexo entre cuarentones es alrededor de las 22:30, cuando la liberación de oxitocina, la llamada «hormona del amor», ayuda al cerebro a establecer relaciones afectivas duraderas y a relajarse.

