12D, Consulta Popular (Por Rafael Ramírez Colina)

diciembre 2, 2020 - 3:25 pm

Desde que se aprobó dentro del Pacto Unitario la realización de una Consulta Popular, se han generado muchas preguntas principalmente acerca de la utilidad de la misma, intentare en estas cortas líneas transmitirle mis razones que usted puede compartirlas o no, pero que a mi juicio justifican la necesidad de participar.

En primer lugar, la Consulta Popular constituye un mecanismo que fomenta la participación ciudadana, es una forma de expresión colectiva que poco a poco el Régimen de Maduro ha querido que vaya desapareciendo porque cada día le importa menos lo que piensa la gente sobre como ellos han manejado, mal utilizado y corrompido el poder, de allí que ellos intenten por diferentes métodos aplastar esta iniciativa, utilizando la desacreditación, la descalificación que no es exclusiva del chavismo, sino también de algunos opositores que asumen que su verdad es la verdad y quien no lo acepte juega un rol colaboracionista con Maduro, además la persecución y el amedrentamiento como una práctica sostenida y habitual para acallar la disidencia, y por último la desesperanza como un desmovilizador potente en medio de una incertidumbre que nos agobia y nos nubla la posibilidad de mirar la posibilidad de un futuro.

Ahora bien frente al escenario antes descrito tenemos dos opciones claras los que adversamos al Socialismo del Siglo XXI, la primera quedarnos en nuestras casas y esperar que algún evento fortuito, milagroso o mágico suceda donde aplica la famosa frase popular (aquí va a pasar algo, porque esto no se aguanta), y lógicamente no pasa porque nunca se generan efectos que no se originen en una causa real, y la segunda opción que tenemos es participar en la consulta para que salga bien, porque evidentemente no saldremos de Maduro el 13D y seguramente no se producirá un cambio sustancial en la conducción, pero si servirá para seguir ratificando nuestro descontento, la no resignación al estado de cosas actuales, la demostración de una mayoría silenciosa que resiste no solo los embates de la crisis, sino que es una resistencia mental a los modelos fracasados retrogrado y arcaicos que nos quieren imponer de control social, siempre hemos dicho que esta lucha es multinivel y totalmente asimétrica de allí la importancia de ganar en la calle con nuestra movilización activa, pero también en la mente porque cuando reaccionamos y actuamos en consecuencia, Maduro y su camarilla pierde ya que no nos arrodilla puede ser que nos controle con la represión pero no nos ha doblegado el espíritu, soy un optimista convencido pero creyente que solo produciremos un cambio cuando entendamos que depende de cada uno de nosotros lograrlo, este año ha sido de dificultades infinitas incluso con situaciones que jamás habíamos vivido la mayoría como la pandemia del Covid-19, que nos han obligado a estar largas horas sin ningún tipo de movilidad, o el castigo del régimen con todas las horas que nos hace estar en colas de gasolina, o con racionamientos eléctricos interminables, de allí que dedicarle un día a la democracia no como un concepto abstracto, sino como una práctica repetida nos permitirá seguir resistiendo mientras encontramos el camino a la salida efectiva de esta tragedia que hoy nos castiga sin clemencia, por estas razones participare en la Consulta Popular este 12 de diciembre.