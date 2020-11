Yulimar Rojas, favorita al premio a la mejor atleta del año

noviembre 3, 2020 - 10:17 am

La venezolana Yulimar Rojas figura entre las diez candidatas seleccionadas por World Athletics para recibir el trofeo a la mejor atleta mundial del año 2020.

La nacida en Caracas batió el récord del mundo de triple salto en pista cubierta durante este 2020 con 15,43, en la reunión ‘indoor’ de Madrid

Junto Rojas figuran en la lista las neerlandesas Femke Bol y Sifan Hassan, las etíopes Letesenbet Gidey y Ababel Yeshaneh, las kenianas Peres Jepchirchir, Faith Kipyegon y Hellen Obiri, la británica Laura Muir y la jamaicana Elaine Thompson-Herah.

