Yulimar Rojas entre las finalistas a Mejor Atleta Femenina del Año

noviembre 24, 2020 - 11:36 am

La venezolana Yulimar Rojas, plusmarquista mundial de triple salto en pista cubierta (15,43), ha sido elegida finalista para el trofeo a la mejor atleta mundial del año junto con la holandesa Sifan Hassan, la etíope Letesenbet Gidey, la keniana Peres Jepchirchir y la jamaicana Elaine Thompson.



La ganadora del trofeo será anunciada en el curso de la gala virtual que World Athletics celebrará el 5 de diciembre próximo.

Además de su récord mundial en la pista cubierta de Madrid, el 21 de febrero, Yulimar Rojas termina la temporada con la mejor marca mundial gracias a sus 14,71 metros de Castellón.

La pupila del cubano Iván Pedroso, subcampeona olímpica en Río 2016 y bicampeona mundial al aire libre en Londres 2017 y Doha 2019 y en pista cubierta en Portland 2016 y Birmingham 2018, parte como favorita en el trofeo junto con la holandesa Sifan Hassan, que ha batido el récord mundial de la hora con 18.930 metros y el de Europa de 10.000 con 29:36.67, cuarta mejor marca de la historia.

Letesenbet Gidey ha batido el récord mundial de 5.000 con una marca de 14:06.62 el 7 de octubre en Valencia; Peres Jepchirchir logró el título mundial de medio maratón, además de batir dos veces la plusmarca de maratón en carrera sólo de mujeres (1h05:34 y 1h05:16); y Elaine Thompson-Herah, invicta en siete carreras de 100 metros, acreditó la mejor marca del año con 10.85.

Los finalistas masculinos, anunciados este lunes, son el ugandés Joshua Cheptegei, el canadiense Armand Duplantis, el estadounidense Ryan Crouser, el alemán Johannes Vetter y el noruego Karsten Warholm.

Cheptegei, que batió este año los récords mundiales de 5.000, 10.000 y 5K, y Duplantis, autor de tres plusmarcas mundiales de pértiga, parten como favoritos para hacerse con el premio, que será anunciado el 5 de diciembre próximo en la gala virtual de World Athletics.

