Uruguay propina inédita goleada 3-0 a Colombia de visitante

noviembre 13, 2020 - 7:03 pm

Uruguay alcanzó este viernes una inédita victoria 3-0 frente a Colombia en su visita a Barranquilla, por la tercera fecha de la eliminatoria sudamericana al Mundial Catar-2022.

La selección cafetera le apostó a sofocar a Uruguay en el calor del puerto caribeño, pero la temperatura fue irrelevante y los cafeteros terminaron asfixiados bajo la presión de la Celeste, que le arrebató tres balones en la salida para convertir igual número de goles.

El ‘Matador’ Édinson Cavani puso a los charrúas en ventaja con un gol de camerino a los 5 minutos de juego y su compañero de mil batallas, Luis Suárez, amplió la ventaja desde el punto penal a los 54. El joven Darwin Núñez certificó la goleada con un disparo lejano a los 73.

Con este resultado, Uruguay sumó 6 puntos y se metió en la parte alta de la tabla, mientras que Colombia descendió al sexto lugar y se queda temporalmente por fuera del grupo de cuatro clasificados directos a Catar.

Yes @Uruguay! 🇺🇾@JoseMaGimenez13, @LTorreira34 & @LuisSuarez9 beat Colombia 3️⃣-0️⃣ as our 𝗡𝗼. 𝟵 nets a goal and our 𝗡𝗼. 𝟱 provides an assist ⚽



🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/0zpKNBBmi5