Escena de un ratón en The Crown

La nueva temporada de «The Crown» ya está en Netflix y con ella no solo el boom de Lady Di y Margaret Thatcher, sino un extra muy particular

La emoción por el estreno de la cuarta temporada de The Crown está en pleno auge, cada episodio es un recuerdo de lo vivido en la década de los 80 dentro y fuera del Palacio de Buckingham, y tan así que parece haber un mensaje subliminal.

¡ATENCIÓN SPOILER!

Corriendo el minuto 1:15 del capítulo “Cuento de hadas”, la reina Isabel, la reina madre, la princesa Margarita y la princesa Ana esperan ansiosas en diferentes espacios y junto a un teléfono la llamada del príncipe Carlos quien está por informar que contestó Diana a la propuesta de matrimonio, pero junto al juego de escenas de las cuatro realezas, especialmente en el escenario donde se encuentra la reina madre, un ratón sale desde la mesa y atraviesa frente a la cámara por la alfombra hasta perderse de vista.

De inmediato surgió la interrogante entre los espectadores preguntándose si se trató de algo intencional o solo un descuido de la producción que al editar las tomas prefirieron dejar así para demostrar que es algo que puede pasar en cualquier lugar.

Para algunos el ratón es solo un símbolo que retrata la decadencia en la que se encontraba la Corona Inglesa antes de la llegada de Lady Di y que supone la nueva era la Familia Real con la futura reina.

Sin embargo, otros definieron la presencia del ratón y su recorrido de huida como una señal antecesora de que Carlos se libraría del yugo de la familia por su soltería y su boleto a la libertad al contraer nupcias con Diana, lo que le serviría para no rendir cuentas a Buckingham y entenderse libremente con su amante Camilla.

En Twitter no los perdonaron, y es que desde la publicación de los capítulos comenzaron los mensajes hacia Netflix y a la propia reina de Inglaterra con mucho sarcasmo, entre ellos que la Familia Real caza animales salvajes, pero se les escabulle un simple ratón.

“¿La escena habrá sido así o el ratón Mickey se equivocó de set de grabación?, escribió Yvonne Gallardo. “Un ratón se paseó en la apertura de capítulo 3, donde la abuela de Carlos espera el llamado por el compromiso, ¿será un significado o error de producción?, las ratas huyen cuando el barco comienza a hundirse, el hundimiento producido por la llegada de Lady Di”, escribió otro usuario.

Mientras que otros aseguraron que se trata de algo que realmente vivía la reina madre. “Es totalmente cierto, la Reina Victoria vivió los primeros años de su vida en un ala del Kensington Palace lleno de ratas y cucarachas. ¿Isabel hay fumigadores allá en Inglaterra? Te puedo mandar uno de acá, de Tolosa”, escribió Abril Mónaco.

Hasta los momentos ni Netflix ni los productores de The Crown han salido a aclarar que pasó realmente, sin embargo, no es la primera vez que un simple desliz pueda ocurrir, tal como se reprochó que el color de ojos de la actual interprete de la reina Isabel la grandísima Olivia Colman no sean azules como el de su antecesora Claire Foy.

