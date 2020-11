Un lunes 21 de noviembre, hace 26 años, se fue en alas del Cóndor herido, Juancho Rois

noviembre 21, 2020 - 1:04 am

Juan Humberto Rois Zúñiga (San Juan del Cesar, La Guajira, 25 de diciembre de 1958 – El Tigre, Anzoátegui, Venezuela, 21 de noviembre de 1994), conocido como Juancho Rois y apodado «El Conejo», fue un acordeonero y compositor colombiano de música vallenata.

Es considerado uno de los mejores acordeoneros de música vallenata que acompañó al cantautor Diomedes Díaz. Rois fue además el creador del vallerengue una fusión entre la música vallenata y el merengue dominicano.

Nació y creció en San Juan del Cesar, hijo de Juan Manuel «el negro» Rois Fernández y Dalia Esther Zúñiga. Su abuela paterna fue Rosa María Fernández de Rois en cuya casa se crio ya que su madre se fue a vivir a Maracaibo, Venezuela, por dificultades económicas.

“Cuando me fui a trabajar a Maracaibo el primer regalo que le mandé fue un acordeón. Le mandaba ropa y juguetes, pero nunca faltaba el acordeón. Yo pensé que sería músico por su gran capacidad, pero nunca que alcanzara la dimensión que tuvo y una cosa que me llena de orgullo es que todo el mundo lo quiso por su sencillez, por su amabilidad, por su carisma y por su manera única de tocar el acordeón. Era todo un personaje de la música vallenata».​ – Dalia Esther Zuñiga, madre de Juancho Rois.

También fue criado por Mélida Coronado, amiga de Dalia Esther Zúñiga, su tía Carmen Rois y su compañero Luis Eduardo María Canova Gutiérrez, conocido como ‘Purito’ Canova, quienes velaron por el cuidado de Rois en su infancia, mientras su madre estaba ausente.

Tras dos años de noviazgo, Rois contrajo matrimonio con Jenny Dereix 33 días antes de su muerte, surgiendo de esta relación su único hijo Juan Humberto Rois Dereix (n. 6 de mayo de 1995).10​ Padre e hijo nunca se conocieron.

Rois narró detalles de su relación sentimental con Jenny en la canción que compuso titulada Por qué razón, la cual fue luego grabada junto al cantante Diomedes Díaz.

Trayectoria

Aprendió a sacar notas empíricamente en un acordeón diatónico, de dos hileras y de color verde a la edad de cuatro años.

A mediados de la década de 1970, Rois participó en varios concursos, incluyendoun concurso de acordeoneros en el Teatro del colegio ‘El Carmelo’ y en el Festival ‘Cuna de Compositores’ en su natal San Juan del Cesar. Durante su participación en el Festival del Fique en La Junta, Guajira, Rois conoció a los integrantes del Binomio de Oro; Israel Romero y Rafael Orozco, quienes lo invitaron a Medellín a un ensayo que duró 9 días.

Durante los ensayos conoció a Juan Piña y decidieron realizar una producción musical juntos. Piña y Rois grabaron los temas Grito en la Guajira de la autoría de Alberto ‘Beto’ Murgas y El Fuete de Roberto Calderón.

Fue acordeonero de Juan Piña, Elías Rosado, Jorge Oñate y Diomedes Díaz, con quien alcanzaría sus mayores éxitos. Acompañó a Jorge Oñate poco después de su separación con Diomedes Díaz posterior a la grabación del álbum La locura.

Canciones de la autoría de Rois fueron exitosas como Por que razón (grabada con Diomedes Diaz), Acabaste con mi vida (grabada por Iván Villazón), No comprendo (Diomedes Díaz), Yo soy el que te quiere (Diomedes Díaz), Yo soy mundial (Diomedes Díaz, grabada por la clasificación de la Selección Colombia al Mundial de 1994 en Estados Unidos,) entre otros.

Junto a Diomedes Días, Rois fue ganador de tres Congos de Oro del Festival de Orquestas y Acordeones del Carnaval de Barranquilla, y fue merecedor del Cuádruple Disco de Platino por las ventas millonarias de la producción musical ‘Título de amor’ bajo el sello Sony Music que logró en noviembre de 1993.

Participación en el Festival Vallenato (1991)

En 1991, Rois participó en el Festival de la Leyenda Vallenata siendo uno de los favoritos en llevarse el título de Rey Vallenato del acordeón en la categoría profesional. Sin embargo, Rois fue superado por el acordeonero sanandresano Julián Rojas, quien participó con acordeones prestados por el mismo Rois.

Rois participó en la final del certamen en la tarima ‘Francisco El Hombre’ de la plaza Alfonso López de Valledupar con los temas:

Cata : ritmo son de la autoría de Alejandro Durán.

: ritmo son de la autoría de Alejandro Durán. La Zoológica : ritmo puya de Náfer Durán.

: ritmo puya de Náfer Durán. De la Junta pa’ la Peña : ritmo merengue del acordeonero y compositor Colacho Mendoza.

: ritmo merengue del acordeonero y compositor Colacho Mendoza. Lucero espiritual: ritmo paseo de Juancho Polo Valencia.

Al momento de interpretar el tema Lucero espiritual, el cajero Tito Castilla se emocionó ante la respuesta del público a la canción, ya famosa por haber sido grabado por Diomedes Díaz y Rois, y empezó a realizar un show en tarima, tocando con una sola mano y causando que se acelerara el compás de la agrupación.1​ El jurado estuvo conformado por los experimentados acordeoneros Emilianito Zuleta, Beto Villa y ‘El Pangue’ Maestre.

Muerte

Rois fue pareja musical de Díaz desde 1978 hasta el día de su muerte el 21 de noviembre de 1994.

Rois falleció en un accidente aéreo cuando se dirigía a una presentación privada en la población de El Tigre, Venezuela. En este accidente también murieron dos integrantes de la agrupación de Diomedes Díaz; el bajista Rangel «el maño» Torres y el técnico de acordeones Eudes Granados Córdoba, además del piloto.

Al accidente sobrevivieron el cajero Tito Castilla y el guacharaquero Jesualdo Ustáriz. Los cantantes habían realizado una gira musical por Venezuela y se encontraban alojados en el Hotel Las Américas de Caracas.​

Según Ustariz, los músicos habían sido invitados a una parranda en una finca de propiedad de un amigo de Rois al que llamaban ‘El Guty’, el exteniente José Gutiérrez, exmiembro de la Guardia Nacional venezolana, quien se encontraba de cumpleaños.

​ La avioneta Cessna Piper YV-628P había partido desde Caracas en horas de la tarde y tenía como destino el aeropuerto de San Tomé, Estado Anzoátegui.

Una versión afirma que Diomedes se habría salvado al llegar tarde al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar,​ mientras que otra versión afirma que Diomedes se había negado a ir a la fiesta porque no estaba entre los planes y el cantante Enaldo Barrera, conocido como ‘Diomedito’ iba a cubrirle la presentación en la parranda.​ Barrera, quien ya se encontraba en la fiesta de Gutiérrez, fue de los primeros en enterarse del accidente de los músicos y llegó al hospital donde reconoció a Rois y a los fallecidos. Barrera coordinó el traslado de los fallecidos a Maracaibo y desde donde luego fueron llevados a Colombia.

Ustariz aseguró que el piloto Pedro Monsalve no encontró la pista de aterrizaje por lo que intentó aterrizar en la autopista de Ciudad Bolívar a las 7:15 p.m., pero al intentarlo una de las alas de la aeronave hizo contacto con una torre de energía y chocaron bruscamente contra el suelo. Rois sobrevivió al choque y alcanzó a llegar con vida a un hospital en inmediaciones del accidente tras ser socorrido por lugareños. Rois y Rangel Torres fallecieron cuando eran atendidos en el hospital Zambrano. Según Tito Castilla, la fiesta era para amenizar a un grupo de «narcos» y que el piloto de la avioneta no quiso aterrizar en los aeropuertos vecinos (Castilla menciona al de la ciudad de Barcelona, la cual cuenta con el Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui) debido a que era «requerido por la DEA y tenía la licencia vencida», no quería ser capturado porque significaría su extradición a Estados Unidos.​ Según Castilla, los «narcos» de la fiesta les ofrecieron varios millones y costosos regalos a cambio de su presentación privada.

Rois fue sepultado el miércoles, 23 de noviembre de 1994 en su natal San Juan del Cesar en medio de un multitudinario funeral. Su compañero musical, Diomedes Díaz no asistió al entierro de Rois o de sus otros dos músicos, ya que según personas allegadas, el cantante había entrado en una «profunda depresión».

