Un día como hoy nació Bruce Lee, la leyenda del "Pequeño Dragón"

noviembre 27, 2020 - 1:11 am

Bruce Lee está considerado como el artista marcial más famoso de la historia. Su destreza física y el dominio de las artes marciales, lo lanzó a la fama cinematográfica.

Actuó en sólo cinco largometrajes, pero su impacto en la sociedad fue tal que despertó el interés en esta disciplina en todo el mundo. La leyenda del pequeño Dragón sigue presente a día de hoy y su inspiración continúa guiando a multitud de personas a través de su filosofía.

Bruce Lee nació un 27 de Noviembre de 1940 (el año Chino del Dragón) en la ciudad de San Francisco. Pocos meses después la familia Lee marchaba a Hong-Kong con su pequeño, donde residieron en una pequeña vivienda de tan sólo dos habitaciones. Sin embargo el tema del espacio no era el principal problema que tenían, puesto que los primeros años la vida de Bruce fueron eclipsados por la ocupación Japonesa de 1942 a 1945.

Se dice que cuando veía a los aviones de guerra japoneses volar a baja altitud iba a la azotea para intentar golpearlos. Durante varios años Bruce Lee asistió a una escuela de artes marciales, mejorando rápidamente su habilidad año tras año, hasta que regresó a Estados Unidos a los 18 años por decisión de su padre, con el que siempre tenía altercados y también a que era necesario para poder obtener la nacionalidad definitiva norteamericana.

En 1961, mientras estudiaba en la Universidad de Washington en Seattle, Lee se financió su carrera de filosofía trabajando como asistente de cocina en un restaurante chino y posteriormente comenzó a impartir clases de boxeo chino mientras comenzaba a desarrollar su particular estilo: el Jeet Kune Do. En ese ambiente fue donde conoció a quien sería su esposa, Linda Emery. En 1963, Lee se casó y formó su primera escuela oficial de artes marciales. Tuvo muchos problemas con la comunidad china local, que se negaba a que él enseñara a occidentales el Kung Fu.

En 1964, Bruce Lee asistió como invitado a una exhibición que daba Ed Parker, fundador de la Kempo Karate en EE.UU, y sus demostraciones y habilidades fueron tales, que dejaron sorprendido al público asistente, entre ellos a un productor de TV llamado William Dozier, quien le solicitó que realizara algunos castings para sus proyectos televisivos.

En 1972, fue actor, guionista, co-productor y director en el film “The Way of the Dragon” ( El furor del Dragón o el Camino del Dragón) filmado en Roma junto a Chuck Norris. El film fue un éxito de taquilla y considerado un clásico de las artes marciales. La lucha en el Coliseo es una de las más memorables de su filmografía, y considerada como el combate del siglo.

Bruce Lee, además de artista marcial y actor, fue un filósofo dedicado, particularmente influido por el taoísmo. Según él mismo decía: “Yo no represento un estilo sino todos los estilos. Ustedes no saben lo que yo estoy a punto de hacer, pero yo tampoco lo sé. Mí movimiento es el resultado del vuestro y mí técnica es el resultado de vuestra técnica”

La perfección por la técnica y el equilibrio, la solvencia y rapidez de sus fintas, su admirable desarrollo físico y dominio corporal, no ha tenido rivales que lo superen desde 1960 hasta hoy.

Su imagen, carisma e influencia en las artes marciales lo han transformado en un clásico. El 20 de julio de 1973, estando en la cumbre del éxito, muere en misteriosas circunstancias a los 32 años en Hong Kong en el apartamento de una amiga. Sintió un profundo y agobiante dolor de cabeza que le hizo tumbarse en la cama y decidió tomar un analgésico. Se sumió en una profunda inconsciencia de la cual ya no volvería, entrando en estado de coma. Fue llevado a un hospital, en el que ingresó ya fallecido. Los doctores vieron su muerte como una reacción de hipersensibilidad a uno o más de los compuestos encontrados en el analgésico.

A pesar de que su cráneo no mostró ninguna lesión, su cerebro se había inflamado considerablemente, de 1.400 a 1.575 gramos. Vestido con el traje tradicional chino que llevaba en la película Operación Dragón, fue sepultado en el Cementerio Lakeview de Seattle a finales de julio de 1973, pero seguía habiendo rumores de que su muerte no fue casual.

Los rumores van desde que fue asesinado por las triadas de Hong Kong (pandilleros) porque se negó a pagarles el dinero de la protección, mientras que otros citan el consumo de drogas como la causa de su muerte repentina. Otros consideraron que el destino de Lee fue sellado al nacer, que estaba en las estrellas.

Mientras que la muerte de Bruce Lee está envuelta por la controversia y teorías de la conspiración, su legado es indiscutible. Millones de aficionados han disfrutado de sus películas, de su vida y sus enseñanzas. Bruce presentó al mundo un nuevo género de películas de acción y despertó un amplio interés en las artes marciales a cientos de miles de jóvenes. No hablamos de violencia, sino de una disciplina que conjuga cuerpo y espíritu, hablamos de un arte que no conlleva hostilidad hacía tu semejante, sino respeto. Su legado está vivo.

Noticia al Día/HDNH.es