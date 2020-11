Un 17 de noviembre nacieron: Nuestra Miss Mundo, Jacqueline Aguilera, Martin Scorsese, "Danny" DeVito, Daisy Fuentes y Amber Michaels

noviembre 17, 2020 - 1:05 am

Martin Charles Scorsese (Queens, Nueva York, 17 de noviembre de 1942), conocido como Martin Scorsese, es un director, guionista, actor y productorestadounidense de cine, ganador de un Óscar, tres Globos de Oro, dos premios BAFTA, un Primetime Emmy, y un premio del gremio de directores de Estados Unidos, además de ser uno de los fundadores de World Cinema Foundation. Fue condecorado con la Legión de Honor francesa en 1987.

Las obras de Scorsese abordan principalmente los temas de la vida italo-estadounidense. Le gusta mucho la música, mundo al que ha dedicado alguna de sus películas (No Direction Home sobre Bob Dylan, Shine a Light sobre los Rolling Stones y George Harrison: Living in the Material World acerca del ex miembro de The Beatles). Scorsese es ampliamente considerado como uno de los directores más influyentes de su generación.

Ganó un premio MFA por su obra como director de cine otorgado por la prestigiosa Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York. Tras múltiples nominaciones a lo largo de su carrera, ganó finalmente el Óscar al mejor director por su película Los infiltrados, la cual también ganó el Óscar a la mejor película en la 79.ª edición de los Premios de la Academia celebrados en 2007. El Óscar le fue entregado por Francis Ford Coppola, George Lucas y Steven Spielberg, quienes son buenos amigos suyos. A su vez, el 17 de enero de 2010 se le otorgó el premio honorífico Cecil B. DeMille en la entrega de los Globos de Oro por su «sobresaliente contribución al campo del entretenimiento».2

Scorsese es presidente de The Film Foundation, una fundación sin fines de lucro dedicada a la preservación del material fílmico en deterioro.

Daniel Michael «Danny» DeVito, Jr. (Neptune, Nueva Jersey, Estados Unidos, 17 de noviembre de 1944) es un actor, director y productor estadounidense. Premiado con los premios Globo de Oro y Emmy por su participación en la comedia de situación Taxi. Destacado por su trabajo en los filmes Twins, La guerra de los Rose, Hoffa, Erin Brockovich, Batman Returns y Man on the Moon, entre otras.

Daisy Fuentes (17 de noviembre de 1966, La Habana) es una modelo y actriz cubana-estadounidenses. Su padre es cubano y su madre española.

Trabajó para la MTV y otras cadenas como presentadora. Actúa en los infocomerciales de pilates de Winsor. Fue presentadora de MTV Internacional, una serie bilingüe castellano-inglesa que destacaba lo último del género de música latina. Incluía vídeos y entrevistas. Participó dentro del primer grupo de Video Jockeys de MTV Latinoamérica en 1993. Fue animadora del certamen Miss Universo en 1995, Puerto Rico 2002, Panama 2003 y Ecuador 2004. Tuvo una relación con el cantante Luis Miguel, de quien ya se había separado en 1998 luego de tres años de noviazgo. Apareció en el video «Como es posible que a mi Lado» junto a Luis Miguel.

Daisy lanzará su sexta fragancia fijó para febrero de 2011 a través de las tiendas Kohl’s. El perfume llamada Mysterio (1.7 oz) tendrá un precio de 39.50 dólares. Mysterio by Daisy Fuentes se unirá a sus otros cinco fragancias en los estantes en las tiendas Kohl’s, junto con su línea de cuidado del cabello, línea de joyería, colección para el hogar, colección de accesorios y línea de ropa. Contrajo matrimonio con el cantante y compositor Richard Marx el 23 de diciembre de 2015 en Aspen, Colorado.

Amber Michaels (Bamberg, 17 de noviembre de 1968) es una actriz porno y modelo fetichista estadounidense. Amber fue adoptada por una familia americana y criada en Miami, Florida. A diferencia de muchos actores de cine porno, Amber esperó un cierto tiempo antes de decidirse a entrar en el negocio del entretenimiento para adultos; tenía casi 30 años cuando hizo su primera película.

Jacqueline María Aguilera Marcano (Valencia, 17 de noviembre de 1976) es una modelo, empresaria y exreina de Belleza Venezolana. Es conocida por haber sido Miss Mundo 1995, siendo la quinta mujer que trajo el título para Venezuela.

