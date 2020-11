Un 11 de noviembre nacieron la actriz Demi Moore, el actor Leonardo Di Caprio, Angélica Vale, Fiódor Dostoyevski y Calista Flockhart

noviembre 11, 2020 - 1:15 am

Noticia al Día te presenta la lista de los artistas,, deportistas y escritores famosos que nacieron un 11 de noviembre.

Demi Moore: Demetria Gene Guynes, nació el 11 de noviembre de 1962 en Roswell, Nuevo México, conocida profesionalmente como Demi Moore, es una actriz, modelo y productora estadounidense.1​ Después de realizar papeles pequeños en películas y un papel recurrente en la serie de televisión General Hospital, Moore estableció su carrera en la década de 1990. Su actuación protagónica en Ghost, la película más taquillera de 1990, le valió una nominación a los Globos de Oro. Acto seguido apareció en películas con buenos resultados en taquilla como A Few Good Men (1992), Indecent Proposal (1993) y Disclosure (1994).

Matrimonio e hijos

En 1980, a los 18 años, se casó con el cantante Freddy Moore, adoptando su apellido. El matrimonio terminó en 1984.76​

El 21 de noviembre de 1987, Moore (25) se casó con su segundo esposo, el actor Bruce Willis (32). Tienen tres hijas juntos: Rumer Willis (nacida el 16 de agosto de 1988), Scout LaRue Willis (nacida el 20 de julio de 1991) y Tallulah Belle Willis (nacida el 3 de febrero de 1994). Moore y Willis se divorciaron en el 2000.

El 24 de septiembre de 2005 ―después de dos años de estar en pareja―, Moore (42) se casó con el actor Ashton Kutcher (26). El 17 de noviembre de 2011, Moore lanzó un anuncio su divorcio de Kutcher.77​ El anunció siguió con semanas de especulación por los medios sobre el estado de la pareja debido supuestos engaños por parte de él.78​

El 23 de enero de 2012 fue ingresada en un hospital de Los Ángeles por la ingesta abusiva de drogas y alcohol , según el audio de la llamada de emergencia al 911 realizada por una amiga de la actriz, quien manifestó que «Demi fumó algo…, no es marihuana…, es como incienso.

Fiódor Dostoyevski: Fue un escritor ruso, nacido el 11 de noviembre de 1821. Fue uno de los principales escritores de la Rusia zarista, cuya literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa del siglo xix.

Es considerado uno de los más grandes escritores de Occidente y de la literatura universal. De él dijo Friedrich Nietzsche: «Dostoyevski, el único psicólogo, por cierto, del cual se podía aprender algo, es uno de los accidentes más felices de mi vida».4​ Y José Ortega y Gasset escribió: «En tanto que otros grandes declinan, arrastrados hacia el ocaso por la misteriosa resaca de los tiempos, Dostoyevski se ha instalado en lo más alto».

Calista Kay Flockhart: Es una actriz estadounidense, hija de una profesora llamada Kay Flockhart y de Ronald Flockhart, un ejecutivo retirado de la empresa Kraft Fooods. nacio el 11 de noviembre de 1964.

Después de actuar en obras teatrales, logrando el éxito en Broadway con una adaptación de “El Zoo De Cristal” de Tennessee Williams, la actriz comenzó a intervenir en productos televisivos antes de debutar en la pantalla grande con la comedia romántica de Daniel Algrant “Desnudo En Nueva York” (1993).

Como actriz secundaria pudo ser vista en títulos como “Quiz Show: El Dilema” (1994) de Robert Redford o “Getting In” (1994) de Doug Liman, hasta que consiguió su primer papel protagonista con la película escrita y dirigida por Paul Peditto “Pictures Of Baby Jane Doe” (1995).

Dos años después, en 1997, logró la fama internacional al encarnar a la abogada Ally McBeal en la serie del mismo nombre que se emitió hasta el año 2002.

Por su interpretación en esta teleserie ganó un Globo de Oro.

En el año 2006 protagonizó la teleserie “Cinco Hermanos”, producción finalizada en el 2011. Otras teleseries en las que Flockhart ha intervenido son “Web Therapy”, “Full Cirty” o “Supergirl”, emisión en la que interpretó el personaje de Cat Grant entre los años 2015 y 2018.

Después de mantener romances con el actor Ben Stiller y el director Sam Mendes (“American Beauty”), y adoptar un niño en el año 2001 al que llamó Liam, en el año 2002 Calista comenzó una relación sentimental con el actor Harrison Ford (nacido en 1942, más de veinte años mayor), con quien se casó el 15 de junio del año 2010.

Leonardo DiCaprio: Es un actor, productor de cine, productor de televisión, ambientalista y guionista estadounidense. Nació el 11 de noviembre de 1974. Ha recibido numerosos premios entre los que destacan, un Óscar al mejor actor y un premio BAFTA al mejor actor por su actuación en El renacido de 2016, dos Globos de Oro al mejor actor de drama por sus actuaciones en El aviador en el 2005, en El renacido en el 2016, y un Globo de Oro al mejor actor de comedia o musical por El lobo de Wall Street en el 2014. Adicionalmente, ha ganado el premio del Sindicato de Actores, el Oso de Plata y un Premio Chlotrudis.

Comenzó su carrera apareciendo en comerciales de televisión antes de actuar en roles recurrentes de series de televisión como en Santa Bárbara y Los problemas crecen a principios de los años 1990. Hizo su debut fílmico en la comedia de ciencia ficción y terror Critters 3 en 1991 y recibió elogios de la crítica por su actuación en This Boy’s Life, en 1993.4​ Obtuvo reconocimiento por sus trabajos posteriores en papeles como en ¿A quién ama Gilbert Grape? (1993)3​ y Marvin’s Room (1996), así como en papeles principales en The Basketball Diaries (1995) y Romeo + Julieta (1996), antes de alcanzar la fama mundial por la película de James Cameron de 1997, Titanic.

Desde el año 2000, ha sido nominado a varios premios por su trabajo en películas como Atrápame si puedes (2002), Gangs of New York (2002), El aviador (2004),3​ Diamante de sangre (2006), The Departed (2006), Revolutionary Road (2008), Django Unchained (2012) y El lobo de Wall Street (2013).4​ Sus películas Shutter Island (2010) e Inception (2010) se encuentran entre los mayores éxitos comerciales de su carrera.5​ Además es dueño de una compañía de producción llamada Appian Way Productions, cuyas producciones incluyen las películas Gardener of Eden (2007) y Orphan (2009). Ecologista comprometido, ha recibido elogios de los grupos ambientalistas por su activismo.

Ángelica Vale: Nació el 11 de noviembre de 1975 en Ciudad de México. Es una actriz, comediante y cantante mexicana. Es hija de la cantante y actriz Angélica María y del comediante Raúl Vale.

Aparece por primera vez en la televisión a los 2 meses de edad en la telenovela El milagro de vivir, protagonizada por su madre Angélica María. En 1978 participa en la telenovela Muñeca rota y en dos películas, La guerra de los pasteles y El coyote y la bronca. En 1980 debutó con la comedia musical Zoila Sonrisas, luego filmó al lado de Rigo Tovar la cinta El gran triunfo. Un año después grabó junto a su madre Angélica María y el actor Juan Ferrara la telenovela El hogar que yo robé. En 1982 le propuso a su abuela la creación de un espectáculo dirigido al público infantil, de esa forma nació El club de la amistad que permaneció por tres años, al tiempo que preparaba su participación en la telenovela Lupita.

En el 2012, durante la emisión del programa Parodiando, Angélica Vale confirmó su primer embarazo. El 6 de junio de 2012, la actriz dio a luz a su primera hija, Angélica Masiel. En marzo de 2014, Angélica Vale anunció su segundo embarazo. El 11 de agosto de 2014, dio a luz a su segundo hijo, Daniel Nicolás quien nació de manera prematura a las 36 semanas de gestación. Posee desde el 2016 la nacionalidad estadounidense.

