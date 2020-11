Twitter etiqueta como información «engañosa» el tuit de Trump sobre la aparición de «montón de papeletas sorpresa» en algunos estados

noviembre 4, 2020 - 12:01 pm

Twitter ha etiquetado el tuit del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre la aparición de «montón de papeletas sorpresa» durante el conteo de votos en algunos estados como información posiblemente «engañosa».

El mandatario ha denunciado que»anoche estaba liderando, a menudo sólidamente, en muchos estados clave, en casi todos los casos controlados por los demócratas», pero posteriormente «uno por uno, comenzaron a desaparecer mágicamente a medida que se contaba un montón de papeletas sorpresa».

Twitter, por su parte, agregó que «alguna parte o todo el contenido» de la publicación «ha sido objetado y puede ser engañoso respecto a cómo participar en una elección u otro proceso cívico».

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!