Trump: «No vamos a permitir que se roben la elección y silencien a los votantes»

noviembre 5, 2020 - 7:52 pm

El presidente Donald Trump denunció una estrategia de los medios y encuestadoras para incidir en el proceso electoral. Por otra parte, se manifestó satisfecho con el crecimiento del Partido Republicano y el manejo de su campaña.

«No vamos a permitir que se roben la elección y que se silencien a nuestros electores», dijo al referirse a la visible ventaja que se le atribuye a Joe Biden.

Trump aseguró que durante el proceso ocurrieron grandes irregularidades, manipulaciones de las cuales dijo tener pruebas. No descartó llevar sus reclamos al más alto tribunal del país.

“Íbamos ganando en todos los estados y de repente nuestros votos desaparecieron. Hemos dicho desde antes que el voto por correo es un sistema corrupto. Esos estados en los que se fueron perdiendo son manejados por demócratas”.

«En Detroit hubo demoras inexplicables».

Reconoció que en Georgia no la tiene fácil. «En vez de ganar por mucho, ganaremos por muy poco en Georgia. El aparato electoral es dirigido por demócratas en Georgia».

“En Pensilvania permiten que se reciban los votos hasta tres días después de las elecciones, están contando esos votos sin verificaciones de identidad, ha habido múltiples irregularidades en el país», señaló.

«No quieren que nuestros testigos estén ahí y vean el escrutinio. Temen a la verdad», agregó.

«Están contando esas papeletas sin verificar», señaló al referirse a los votos por correo, los cuales cuestionó antes de los comicios.

“Hay muchos litigios, por la injusticia de este proceso, llevo mucho tiempo hablando del problema sobre los votos por correo. Esto corrompe a agentes que ni siquiera están dispuestos en la corrupción”, sostuvo.

«Ellos siguen adelante, no quieren que nadie los vea mientras cuentan los votos y no hay ninguna razón legítima para eso (…) No vamos a permitir que la corrupción robe esta o cualquier elección»

«Es un hecho sin precedentes en los Estados Unidos», expresó.

«Si cuentas los votos legales, gano fácilmente. Si cuentas los votos ilegales, pueden intentar robarnos las elecciones», afirmó.

Casi de inmediato, a través de Twitter, el vicepresidente Mike Pence se solidarizó con lo expresado por Trump.

«Estoy con el presidente Donald Trump. Debemos contar cada voto legal», tuiteó Pence.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

F. Reyes

Noticia al Día