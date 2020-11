Trump reacciona molesto por resultados electorales: «Sucedieron cosas malas»

noviembre 7, 2020 - 7:00 pm

Después de regresar a la Casa Blanca, este sábado, el presidente Donald Trump expresó, vía Twitter, su enojo por el resultado electoral. Se ha expresado en mayúsculas para enfatizar su contrariedad.

Su grito de protesta en la red social no necesita mayores comentarios.

«LOS OBSERVADORES NO FUERON PERMITIDOS EN LAS SALAS DE CONTAR. GANÉ LAS ELECCIONES, OBTUVE 71.000.000 DE VOTOS LEGALES. SUCEDIERON COSAS MALAS QUE NUESTROS OBSERVADORES NO PUDIERON VER. NUNCA OCURRIÓ ANTES. ¡MILLONES DE BOLETAS POR CORREO SE ENVIARON A PERSONAS QUE NUNCA LAS PIDIERON!»

Aunque los medios y voceros refieren que no ha habido evidencia de irregularidades generalizadas en el recuento de votos y los observadores de ambos partidos han monitoreado el proceso, el mandatario estadounidense insiste en desconocer la tendencia que da amplia ventaja a Joe Biden y que ha llevado a que públicamente se le declare vencedor en la contienda.

Twitter ha etiquetado lo expresado por Trump con el mensaje: «Esta afirmación sobre el fraude electoral está en disputa».

El presidente sostiene que cuenta con 71 millones de votos populares, mientras que a Biden se le atribuyen casi 75 millones, un récord para cualquier candidato. Aún se están contando los votos.

«71.000.000 de votos legales. ¡Lo máximo para un presidente en funciones!», tuiteó

Associated Press y otras organizaciones de noticias dijeron que Biden cruzó 270 votos electorales al ganar Pensilvania , donde la ventaja de Biden ha aumentado a medida que se cuentan las boletas por correo.

Entre tanto, Trump jugaba al golf en su club en Virginia en el momento en que se hizo la llamada de AP y no había hecho comentarios públicos hasta que publicó el tuit el sábado por la tarde.

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!