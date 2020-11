Trump: ¡Gané las elecciones!

noviembre 16, 2020 - 8:24 am

El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró a través de Twitter que él ganó las elecciones del pasado martes 3 de noviembre y no como afirman los medios de ese país, que han atribuido como vencedor al demócrata Joe Biden.

Trump cuestiona que los medios de comunicación a los que cataloga de «noticias falsas», muestren de forma permanente a Joe Biden como triunfador, violando de esta manera la Constitución de ese país.

«¿Por qué los medios de noticias falsos asumen continuamente que Joe Biden ascenderá a la presidencia, sin siquiera permitir que nuestro lado muestre, lo cual nos estamos preparando para hacer, cuán destrozada y violada ha sido nuestra gran Constitución en las elecciones de 2020? Fue atacado ¡quizás como nunca antes! Desde un gran número de Vigilantes de Elecciones que fueron expulsados de las salas de recuento de votos en muchos de nuestros estados, hasta millones de boletas que han sido modificadas por los demócratas, solo para demócratas, pasando por la votación después de que terminaron las elecciones, hasta el uso de la izquierda radical» escribió a través de su cuenta en Twitter.

Desde el momento de finalizado el proceso de votación e iniciado el conteo de votos, los medios de Estados Unidos han proyectado a Biden como ganador, sin que hasta ahora el organismo electoral se haya pronunciado al respecto.

Why does the Fake News Media continuously assume that Joe Biden will ascend to the Presidency, not even allowing our side to show, which we are just getting ready to do, how badly shattered and violated our great Constitution has been in the 2020 Election. It was attacked,..

….perhaps like never before! From large numbers of Poll Watchers that were thrown out of vote counting rooms in many of our States, to millions of ballots that have been altered by Democrats, only for Democrats, to voting after the Election was over, to using Radical Left