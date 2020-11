Trump en Twitter: “Solo ganó a los ojos de los Fake News Media”

noviembre 15, 2020 - 3:23 pm

El presidente Donald Trump volvió a pronunciarse por las redes sociales generando nuevo matriz de opinión, los medios y agencias dicen que reconoce el triunfo de Biden sin mencionarlo, pero en realidad solo dijo que la victoria del demócrata fue solo a los ojos de los medios.

En un tweet Trump publicó “Solo ganó a los ojos de los FAKE NEWS MEDIA. ¡No concedo NADA! Tenemos un largo camino por recorrer. ¡Fue una ELECCIÓN EQUIPADA!”.

Y en otro tweet seguido escribió: “ELECCIÓN EQUIPADA. ¡GANAREMOS!”, con lo que dejó en claro que no cedería y seguirá intentando revertir el resultado de las elecciones.

En varios tuits que publicó este domingo volvió a pronunciarse sobre la votación del 3 de noviembre, Trump, sin usar el nombre de Biden. Aunque dijo también que la victoria del demócrata fue solo “a los ojos” de los medios.

A Biden se le atribuye el triunfo al recuperar tres estados en disputa en el centro del país: Michigan, Wisconsin y Pensilvania, y superó el umbral de 270 votos del Colegio Electoral para hacerse con la presidencia. Según la proyección de votos, el demócrata hasta ahora tiene 77,5 millones de votos, la mayor cantidad jamás obtenida por un candidato ganador, frente a los 72,3 millones de Trump.

El presidente se ha negado previamente a aceptar los resultados de las elecciones y volvió a insistir el domingo, diciendo: “¡No concedo NADA! Tenemos un largo camino por delante”.

Funcionarios electorales de ambos partidos han manifestado públicamente que la elección transcurrió sin irregularidades graves.

