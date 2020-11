Trump denuncia que sistema de votación le eliminó 2,7 millones de votos

noviembre 12, 2020 - 3:42 pm

El escrutinio de las elecciones presidenciales de Estados Unidos entró en su recta final en un ambiente de creciente de tensión por las denuncias del presidente Donald Trump de un supuesto fraude y con Joe Biden perfilándose como favorito.

Tanto Trump como Biden se han mostrado convencidos de su victoria, pero es el exvicepresidente el que lleva ventaja en una carrera que ha resultado ser mucho más ajustada de lo que habían adelantado las encuestas.

Por su parte Donald Trump vuelve a utilizar sus redes sociales para seguir denunciando irregularidades esta vez, una relacionada con el Reporte del sistema de votación Dominion, que afirma el mandatario le eliminó 2,7 millones de votos a nivel Nacional.

“Informe: Dominion eliminó 2.7 millones de votos de Trump a nivel nacional. El análisis de datos encuentra 221.000 votos en Pennsylvania cambiados del presidente Trump a Biden. 941.000 votos de Trump borrados. Los estados que utilizaron los sistemas de votación de Dominion cambiaron 435.000 votos de Trump a Biden”, cita Trump en su cuenta en twitter.

