Trump: «¡Cualquier voto que se reciba después del día de las elecciones no se contará!»

Hace minutos Donald Trump escribió en su red social Twitter y expresó: «¡Cualquier voto que se reciba después del día de las elecciones no se contará!»

Además, el presidente de EE.UU. instó a «parar el conteo» de las presidenciales.

La red social etiquetó la publicación del mandatario como «engañosa», explicando que «algunos votos todavía podían ser contados».

«Alguna parte o todo el contenido compartido en este tuit ha sido objetado y puede ser engañoso respecto a cómo participar en una elección u otro proceso cívico», señaló asimismo Twitter en referencia a la publicación.

ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED!