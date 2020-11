Trump: «Biden solo podrá ingresar a la Casa Blanca como presidente si puede demostrar que sus 80 millones de votos no son fraudulentos»

noviembre 27, 2020 - 2:52 pm

El presidente de los Estado Unidos, Donald Trump aseguró a través de su cuenta de Twitter que solo cedería la Casa Blanda y la presidencia a Biden, si demuestra que sus 80 millones de votos no se obtuvieron de manera fraudulenta o ilegal.

El mandatario norteamericano catalogó como un «fraude electoral masivo» las pasadas elecciones presidenciales en el territorio estadounidense y especificó que espera ver qué sucedió en los estados de Detroit, Atlanta, Filadelfia y Milwaukee.

Biden can only enter the White House as President if he can prove that his ridiculous “80,000,000 votes” were not fraudulently or illegally obtained. When you see what happened in Detroit, Atlanta, Philadelphia & Milwaukee, massive voter fraud, he’s got a big unsolvable problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2020

Horas antes, Trump denunció que según un reporte de un informe de investigación, Biden solo obtuvo 1.000 visitas en línea, en su discurso del Día de Acción de Gracias, lo cual, según los observadores esto sería el mínimo histórico, por lo cual se dicen que un candidato con “80,000,000” de votos obtendría muchos más espectadores en línea.

REPORT: Biden’s Thanksgiving Day Address gets just 1000 views online, a record low. Observers say a candidate with “80,000,000” votes would get many more online viewers. Numbers don’t lie, or add up! @OANN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2020

«¡Los números no mienten ni suman!. Acabo de ver las tabulaciones de los votos. ¡¡¡NO HAY MANERA de que Biden haya obtenido 80.000.000 de votos !!! Esta fue una ELECCIÓN 100% EQUIPADA», puntualizó Trump.

Just saw the vote tabulations. There is NO WAY Biden got 80,000,000 votes!!! This was a 100% RIGGED ELECTION. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 26, 2020

Any Vargas

Noticia al Día