Trump anuncia que se prepara para ganar Wisconsin

noviembre 11, 2020 - 3:33 pm

El mandatario republicano acusó al medio español ABC y al estadounidense The Washington Post de publicar encuestas incluso antes de las elecciones que lo mostraban 17 puntos por debajo de Joe Biden.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó este miércoles que su equipo se está preparando para ganar el estado de Wisconsin, que perdió por un mínimo margen ante el candidato demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. “…el día de las elecciones, la carrera estaba igualada y ahora nos estamos preparando para ganar el estado. ¡Muchos de esos casos «deplorables»!”, escribió.

El mandatario republicano, que deberá dejar la Casa Blanca el próximo 20 de enero, acusó al medio español ABC y al estadounidense The Washington Post de publicar encuestas antes de las elecciones que lo mostró 17 puntos por debajo de Biden.

Trump afirmó en Twitter que incluso el día de las elecciones la carrera estaba igualada y aseguró que en Wisconsin se registraron “casos deplorables” que presuntamente le darían ventaja a su rival.

La campaña de reelección de Trump anunció el miércoles 4 de noviembre que pedirá un recuento en el estado clave de Wisconsin.

The Fake Pollsters at @ABC/@washingtonpost produced a possibly illegal suppression Poll just before the Election showing me down 17 points in Wisconsin when, in fact, on Election Day, the race was even – & we are now preparing to win the state. Many such “deplorable” instances!