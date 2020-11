Todo sobre el eclipse de Luna Llena en Géminis el lunes 30 de noviembre

noviembre 28, 2020 - 1:00 pm

La Luna Llena de noviembre es conocida como “La Luna del Castor” “Luna de Escarcha” o “Luna de Niebla” y es la que comienza a dibujar el cambio que se va produciendo en la naturaleza, la que anuncia que ha llegado la hora y hay que alistarse para invernar. Este año la Luna Llena estará acompañada por la energía del último y cuarto eclipse penumbral de 2020.

“Este eclipse será visto en América, Asia y Oceanía”

Esta luna simboliza la preparación, el suministro, la prosperidad y la abundancia para los tiempos por venir, te señala con su luz de plata el tiempo para prepararte y el trabajo que debes hacer para que todo esté cubierto, según tu trabajo y dedicación.

“Cuidado con la energía que manejas”

Los rituales no son recomendables en esta Luna Llena por la energía del eclipse, a pesar de que su energía será maravillosa, también tendrá una carga energética difícil de manejar. Cuando está presente un eclipse, no se deben realizar rituales; desde la antigüedad los sabios, sacerdotes, sacerdotisas y chamanes indicaban que en esos momentos no se podían manejar las energías, pues el ensombrecimiento, sea de sol o de luna, puede hacer que su efecto no sea el deseado. Serán tiempos de introspección y ver qué augurios vienen para el futuro y el trabajo interior.

“La Luna Llena del Castor será el lunes 30 de noviembre”

Su energía sigue marcando el trabajo que abrió la Luna Nueva del 15 de noviembre, sanación, cierre de ciclos y apertura. Lo más importante será el manejo de la comunicación. Al ser una Luna de aire, tendrás las emociones a flor de piel y podrás sentir cambios repentinos de humor, así como estar un poco más sensible de lo acostumbrado. Los pensamientos serán como caballos en llanura, ten cuidado con lo que dices, piensa antes de hablar y hazlo desde el corazón.

“Aparta por completo el miedo a avanzar”

Esta Luna te brinda la oportunidad de cerrar ciclos que ya llegaron a su fin y te mantienen atado a situaciones estériles. Te conecta con tu ser interno y verás desde otra perspectiva tu verdad. Es tiempo de sincerarse contigo mismo y mirar con certeza a dónde quieres dirigir tu energía en positivo para lo que desees en tu vida.

“Tu voz será tu mejor aliado”

Al ser Géminis el regente de la comunicación será perfecto para mantenerte en excelente contacto con personas que te traerán un gran beneficio. Esas conversaciones difíciles que estás evadiendo te tocará enfrentarlas y ya no podrás huir más.

Con esta energía lograrás comunicar lo que realmente deseas, evita a toda costa transmitir mensajes equivocados de lo que quieres. Usa el poder de la palabra en positivo, atrae con su fuerza sanadora amor y prosperidad a tu vida y a lo que deseas.

“El sexto sentido debe estar más vivo que nunca”

Conéctate con tu intuición y mantente alerta en todo momento, muchos podrán usar el don de su palabra para manipular la verdad a su antojo, así que muy pendiente ante las intenciones con las que se aproximan a ti. Déjate guiar por tu corazón y ve con claridad lo que se presenta a pesar de la niebla.

“Dale espacio al amor”

Otras de las cosas que puedes aprovechar bajo la energía de esta Luna es pasar momentos con tus seres queridos o tiempo con tu pareja, pues todo estará dispuesto para que sea realmente maravilloso e inolvidable.

“Tus necesidades también son importantes”

Será oportuno que te tomes un momento para consentirte y concentrarte en ti. Visualiza los ciclos que quieres comenzar y los planes para el futuro, la energía de este año comienza a disminuir y hay que ir construyendo las bases de lo que vendrá para un nuevo tiempo. Desecha lo que ya no puede seguir formando parte de tu vida y ábrete a un nuevo comienzo.

“Tu voluntad debe estar al máximo”

Tips para esta luna llena

-Debes darte un tiempo para meditar y ver qué es lo que tienes en este momento de vida que amas y valoras.

-Haz una lista y organiza un orden de prioridades en lo que tengas que hacer para beneficio de acciones y trabajo.

-Ordena tu casa, oficina y espacios donde te encuentres. Trabaja para hacer mejor el ambiente y así sacar provecho de todo lo que hagas.

-Proyecta metas y desecha todo lo que no sea bueno ni provechoso en tu vida.

-Ponte como prioridad. Comparte con tu familia y seres queridos y hazles saber lo importante que son en tu vida y cuánto los amas.

-Ámate profundamente, siente ese amor, más allá de los defectos o cualidades que tengas, detente un minuto y solo ámate.

-Respira, perdona, ríe, baila, reconcíliate con el universo y da gracias por todo lo que tienes, por todo lo aprendido y por haber superado momentos difíciles, pérdidas, dolor, tristezas y obstáculos, da gracias por las oportunidades que se abren ante ti.

-Bendice el bien en todo lo que te rodea y pídele al universo que lo manifieste para ti y para toda la humanidad.

Bendiciones y buena luna.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Solcire Wicca