Video de “Estoy agarrando señal” el físico nuclear de Chernóbil

noviembre 5, 2020 - 11:25 am

“Estoy agarrando señal” se hizo viral por sus las múltiples personalidades de su protagonista al ser detenido desnudo dentro de un vehículo

“Estoy agarrando señal” es como le llaman al hombre que, al ser detenido por las autoridades mexicanas, rápidamente se volvió viral al mostrar sus “múltiples personalidades” y pronunciar frases sin sentido alguno.

En el video un policía le pregunta al hombre que viaja en una camioneta Escape azul sin placas, “¿qué te metiste, carnal?”, a lo que el hombre, quien parece no estar en estado consciente le dice “nada, todo bien, súbanse”, mientras está detrás del volante.

Además, se puede escuchar como uno de los policías le dice a su colega que el joven al parecer viaja desnudo. Luego, se acerca a la ventanilla de la camioneta y le pregunta nuevamente al joven qué se metió; “no man, cómo anda la juventud, ahora”, dice la autoridad, mientras que el detenido sólo alcanza a pronunciar; “estoy agarrando señal, carnal”.

Luego, en un aparente diálogo sin sentido alguno, el joven, sintiéndose locutor de radio, voltea y mira al policía, para luego pronunciar la frase “y volvemos a la normalidad, súbanse soy su conductor de Uber, súbanse, 2021… ¡No me voy a bajar!”. Cuando el policía le preguntó de qué parte del país procedía, el muchacho le dijo que, de Hermosillo, Sonora.

Seguidamente aseguró que es un ingeniero atómico, físico nuclear que trabaja en la Central Nuclear de Chernóbil, en Ucrania. Una vez que la autoridad procedió a bajar del vehículo al joven y arrestarlo para ser enviado al Ministerio Público (MP), éste no dejó de gritar que no sabía con quién se estaba metiendo; “yo conozco al MP, es mi cuñado y está casado con Bad Bunny y Shakira, no sabes con quién te estás metiendo”.

¿Quién es realmente él?

A las horas se pudo conocer que se trataba de un video actuado. El personaje es del comediante Luisito Time. Aclaró que no fue real y todo lo visto en el audiovisual fue actuación, por lo que fue un espejo para quienes consumen sustancias estupefacientes.

Luisito Time dijo que muchas personas omitieron la nota aclaratoria que indicaba que se trata de un vídeo completamente actuado, sin embargo, volvió a explicar que se trató de su personaje “El rata”.

El youtuber decidió publicar otra grabación a modo de explicación, pues está muy asombrado de la popularidad y consecuencias que ha tenido su clip.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día