Tiger Woods apela a la experiencia para competir por titulo de Masters

Con la emoción aún presente de su épico triunfo en 2019, la estrella estadounidense Tiger Woods se mostró esperanzado este martes de poder competir de nuevo hasta el final en el Masters de Augusta gracias a su profundo conocimiento del campo.

El ex número uno mundial, ganador de 15 torneos de Grand Slam, perseguirá desde el jueves su sexta chaqueta verde con la que igualaría el récord de triunfos en Augusta de Jack Nicklaus y batiría el de torneos de la PGA con un total de 83.

«¿Espero competir? Sí, lo espero», recalcó Woods en la conferencia de prensa del martes. «Se puede hacer. Tener un buen conocimiento de cómo hacer los golpes aquí, ayuda».

«Se hace un poco más difícil a medida que he envejecido y no golpeo tan lejos», reconoció el golfista californiano, que el próximo mes cumplirá 45 años. «Ves a los campeones del pasado… capaces de competir hasta tan tarde en sus carreras y espero poder ser uno de esos tipos».

Entre los mejores recuerdos de Woods en Augusta tiene un lugar destacado su victoria del año pasado, con la que completó un espectacular retorno al triunfo en el circuito, en medio de la atmósfera eléctrica de la multitud y abrazando a sus hijos, como lo hizo con su padre después de su primera victoria en el Masters en 1997.

«El mismo abrazo, con 22 años de diferencia. Todavía me da escalofríos solo de pensar en eso», recordó. «Significó mucho para mí y todavía lo hace. Me recordó tanto a mi padre. Cerrar el círculo de esa manera todavía me pone un poco lloroso».

Woods ha podido conservar la chaqueta verde de ganador un poco más tiempo de lo habitual debido a la pandemia de coronavirus, que retrasó esta edición del Masters de abril a noviembre impidiendo, además, la presencia de espectadores en el Augusta National Golf Club.

«Ha sido increíble tener la chaqueta en casa», afirmó. «Pero esta no es la forma en que quiero tenerla».

Woods recordó la forma en que se alimentó de las emociones y la energía de la multitud para conquistar la victoria en la recta final del torneo de 2019.

Los aficionados «me ayudaron a ganar. La energía que había alrededor era eléctrica ese día», agradeció. «Echaremos de menos a la multitud. Este año va a ser muy diferente (…) Con suerte podré conseguir duplicar el triunfo del año pasado».

Desde esa victoria, Tiger ha tenido que lidiar con sus problemas de espalda y la inconsistencia de su juego, siendo incapaz de sumar cuatro rondas competitivas desde que ganó el Zozo Championship de 2019 en Japón hace unos 13 meses.

