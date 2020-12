Para viajar en rutas interurbanas se necesita prueba PCR-RT

noviembre 30, 2020 - 8:50 pm

Terminales terrestres como en las unidades de transporte solicitarán a los usuarios además de la mascarilla y distanciamiento, la prueba PCR-RT de Covid-19, con resultado negativo.



Tras la reactivación controlada de las rutas interurbanas, en la cual el uso de las mascarillas y el distanciamiento social serán de estricto cumplimiento tanto al ingresar a los terminales como en las unidades de transporte y se agrega la prueba PCR-RT de Covid-19, con resultado negativo.

Luis Salazar, representante del Comité de Usuarios del Transporte Público, informó que las personas que deseen viajar desde cualquier terminal del país, se les pedirá a os usuarios, la prueba PCR-RT de Coronavirus con resultado negativo.

“En los terminales no se está haciendo la prueba PCR-RT. Solo se le indicará al usuario que para que se le pueda vender el boleto deberá presentar esta PCR-RT con resultado negativo”, expresó Salazar.

Explicó que en la primera alcabala, o punto de control sanitario, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana revisarán si las personas que abordaron el transporte tienen estas pruebas. Si no se cumple con el requisito, la unidad será detenida.

Señaló que los usuarios en Caracas pueden hacerse este examen para determinar si tienen la enfermedad en los hospitales centinelas, también en el Hospital Dr. José María Vargas, Centros de Diagnóstico Integral designados para ello y el Hospital Universitario de Caracas.

Respecto a la afluencia de personas en los terminales dijo que no todas son aptas para abordar las unidades de transporte.

“No crean que mucha gente está viajando, no es así. Hoy (30 de noviembre) desde el terminal de Camargüi (en Caracas) solamente viajaron 66 personas en tres autobuses de 22 puestos cada una, eso fue lo que salió hoy. Puede haber mucha gente en el terminal, pero no todos están aptos para abordar las unidades”, apuntó el representante del Comité de Usuarios del Transporte Público.

El Gobierno les habría cambiado la seña

Salazar indicó que este lunes, 30 de noviembre, “una cantidad importante de terminales” en Venezuela no comenzó a trabajar luego de estar ocho meses paralizados por la pandemia debido a un desacuerdo en las tarifas del transporte público.

Informó que meses antes hubo una mesa negociación con el Gobierno nacional donde se habló de establecer tarifas convertibles en dólares, petros y bolívares.

“Pero ayer, domingo 29 de noviembre, el Ejecutivo nacional giró otra lista de tarifas donde no se contemplaba el dólar, sino todo en bolívares y a los transportistas no les pareció que el cobro en la moneda nacional podía satisfacer sus necesidades, por lo tanto se paralizaron las ventas de los boletos. Ellos quieren percibir el cobro de los boletos en moneda norteamericana y no bolívares porque consideran que se devalúa minuto a minuto”, aseguró.

La postura del Comité de Usuarios del Transporte Público es “ser respetuosos” de las tarifas que establece el Ministerio del Transporte, sin embargo expresó que si estas no les convienen seguirán exigiendo que tengan un costo en dólares.

Salazar agregó que los transportistas que en los días siguientes no prestarán el servicio, por lo que auguró que esto pudiera generar la piratería.

“El pasaje a Puerto la Cruz en vez de Bs 8.500.000 será de 25 o 30 dólares, el de Puerto Ordaz en vez de 25 dólares lo podrían cobrar a 80 dólares (…) La mayoría de la gente no tiene esa cantidad de dinero para viajar”, dijo el representante del Comité de Usuarios del Transporte Público.

