Terence Crawford mantiene su invicto al noquear a Kell Brook en el cuarto asalto

noviembre 15, 2020 - 8:58 am

El boxeador estadounidense Terence Crawford sumó el sábado su 37º combate invicto al derrotar por nocaut técnico al británico Kell Brook, reteniendo su título de peso welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Crawford, que partía como favorito, fulminó a Brook en el cuarto asalto de la pelea, celebrada en el MGM Grand Hotel and Casino de Las Vegas (Nevada, Estados Unidos).

El estadounidense conectó un derechazo que empujó contra las cuerdas al retador y provocó que el árbitro parara la pelea por primera vez y comprobara el estado de Brook.

Al reanudarse el combate, Crawford se lanzó de nuevo contra su rival para rematarle con una ráfaga de golpes que llevó al juez a decretar el final de la pelea a falta de 1 minuto y 14 segundos para el fin del asalto.

👑 LEFT NO DOUBT 👑@terencecrawford stuns Kell Brook with a big right hand and wastes no time closing the show in Round 4. Goodness … #CrawfordBrook pic.twitter.com/pvD56GdSdL