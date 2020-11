¿Te tranquiliza mirar el celular?

noviembre 6, 2020 - 11:43 am

Por no decir todos – porque aunque parezca imposible hay quienes no usan, no tienen, no han tenido, ni tendrán- sentimos alivio, tranquilidad, controlamos la impaciencia cuando miramos el teléfono celular.

Mirar el móvil es ya casi un reflejo automático. Miramos la pantalla para saber la hora, la temperatura, el día, la fecha. No estamos seguros de lo que creemos o de lo que vemos.

Miramos el móvil para ver las notificaciones. Los mensajes que llegan. Las noticias.

Miramos el móvil para continuar esas conversaciones prolongadas al infinito en los chat.

Es la era del teléfono celular: por allí vivimos, amamos, compramos… y casi que respiramos.

Ahora bien, de acuerdo a https://www.bbc.com/mundo «

El móvil se ha convertido en el compañero inseparable de muchas personas, pero lo que no sabe mucha gente es que su uso excesivo puede causar problemas de salud.

Si sientes dolores de cabeza constantes, tienes un cuero cabelludo muy sensible o una molestia detrás de un ojo, el causante puede ser el mal uso de los teléfonos inteligentes.