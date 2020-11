Steelers de Pittsburgh extendió su invicto en la NFL

noviembre 2, 2020 - 8:42 am

El mariscal de campo Ben Roethlisberger lanzó para 182 yardas y dos touchdowns y los Steelers de Pittsburgh se mantienen como el único invicto de la liga de football americano (NFL) al vencer este domingo a los anfitriones Ravens de Baltimore por 28-24.

Robert Spillane, de Pittsburgh, devolvió una intercepción a 33 yardas para un touchdown a solo 54 segundos de iniciado el juego, y los Steelers mejoraron su balance a 7-0 en la temporada de la NFL, en su mejor comienzo desde 1978.

Por el otro lado, el mariscal de campo Lamar Jackson lanzó para 208 yardas y dos touchdowns y corrió 16 veces para 65 yardas, pero sus Ravens cayeron a 5-2 y dos juegos detrás los Steelers en la División Norte de la Conferencia Americana.

Baltimore tomó una ventaja de 17-7 en el medio tiempo con un pase de touchdown de 6 yardas de Jackson a Miles Boykin, un touchdown de 1 yarda de Gus Edwards y un gol de campo de Justin Tucker de 51 yardas.

Pero Roethlisberger, quien completó 21 de 32 pases, encontró a Eric Ebron en un pase de touchdown de 18 yardas y James Conner agregó uno de una yarda para levantar a los Steelers a 21-17 al comienzo del último cuarto.

Steelers de Pittsburgh jugará el próximo domingo 8 de noviembre en el AT&T Stadium contra Cowboys de Dallas.

