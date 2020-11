Solo el 22% de la población votará en las elecciones del 6-D

noviembre 21, 2020 - 5:26 pm

Una encuesta de Consultores 21, realizada a 1000 personas mayores de 18 años, de distintas partes del país, arrojó que el 40% de los encuestados participará en la Consulta Popular que convocó el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, mientras que el 41% no irá y un 19% no respondió.

Por otro lado, a los encuestados se les preguntó sobre la suerte del líder opositor Leopoldo López, quien se exilió en España luego de permanecer seis años en prisión en una cárcel de Venezuela y, varios meses, refugiado en la embajada española de Caracas. Al respeto, el 42% de los encuestados afirmó que el fundador de Voluntad Popular (VP) debe continuar su lucha desde el exilio, pero un 33% consideró que debió permanecer en Venezuela, mientras que el 25% no respondió.

A los consultados también se les consultó si votarían, seguro, en los comicios del 6 de diciembre donde se elegirán a los nuevos diputados de la Asamblea Nacional (AN). Solo el 22 % contestó que sí frente a un 78% que decidió no ir a las urnas electorales el 6D.

Haroldo Manzanilla

Noticia al Día